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Spor

BEŞİKTAŞ, ÇARŞAMBA GÜNÜ PORTEKİZ'E GİDECEK İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2010 13:34

-BEŞİKTAŞ, ÇARŞAMBA GÜNÜ PORTEKİZ'E GİDECEK İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 4. haftasında Porto ile oynayacağı maç için 3 Kasım Çarşamba günü özel bir uçakla Portekiz'e gidecek. Siyah-beyazlılar, 4 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 22.05'te Dragoa Stadı'nda Porto ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Çarşamba günü TSİ 21.30'da Dragao Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümünde basın mensupları görev yapabilecek. Antrenmanın öncesinde ise teknik direktör Bernd Schuster, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlılar, maçın ardından 5 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde yine özel bir uçakla İstanbul'a dönecek.

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