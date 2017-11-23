Beşiktaş, Caner Erkin'in aylık kazancını bildirmedi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay’ın oğlu için açtığı 50 Bin TL’lik nafaka davasında Beşiktaş Spor Kulübü mahkemeye Erkin’in aylık kazancını bildirmedi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in geçen yıl yollarını ayırdığı eşi Asena Erkin'le olaylı nafaka davası devam ediyor. İstanbul 12. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davada tarafları avukatları temsil etti.

Geçen celse Caner Erkin’in aylık kazancının belirlenmesi için mahkeme Beşiktaş Spor Kulübü'ne yazı yazarak, Erkin’in yaptığı sözleşmeler ve kazancını sordu. Ancak kulüp mahkemeye herhangi bir cevap göndermedi.

Mahkemede Asena Atalay’ın avukatı tedbir nafakası talep etti. Ancak mahkeme tarafların boşandığını belirterek bu talebi kabul etmedi. Mahkeme Beşiktaş Spor Kulübü'nden gelecek yazının beklenmesine için ileri bir tarihe ertelendi.