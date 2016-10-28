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Spor

Beşiktaş Caner Erkin'i unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular Gençlerbirliği karşılaşmasında, sahalardan 6 ay uzak kalacak Caner Erkin için hazırlanmış tişörtleri giydi

28 Ekim 2016 23:17

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Beşiktaş’ta Caner Erkin unutulmadı.

Antalyaspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak Caner için takım arkadaşları tişört giydi.

amkspor'un haberine göre; Caner Erkin’in fotoğrafının olduğu tişörtte milli futbolcunun sürekli kullandığı ‘Fişşek’ lakabına ithafen ‘Fişşek Seninleyiz’ mesajı yazıldı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar tribünde Caner’in maskesini takarken ayrıca özel pankart da tribünlerin tel örgülerinde yerini aldı.

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Caner ErkinBeşiktaşGençlerbirliğitişört

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