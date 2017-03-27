Beşiktaş, Caner Erkin transferini resmen açıkladı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, önceki gün Astra Girguiu ile oynana hazırlık karşılaşmasında tam 153 gün sonra forma giydi. Teknik direktör Şenol Güneş'in 65 dakika sahada tuttuğu deneyimli oyuncunun hırsı ve istekli hali dikkatlerden kaçmadı ancak bunun yanında maç eksikliğinin de olduğu görüldü.

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi de Caner Erkin'in son durumu ve takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'da Caner gibi bir sol beki bu uygun fiyata zor buluruz"

Habertürk'te yer alan habere göre, sezon başında İnter'den kiralanan ve 1 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Caner Erkin'in çok önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Çebi şunları söyledi:



"Sakatlıktan yeni kurtuldu ama Astra ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sahada beklenenden iyi bir Caner gördüm. Her zamanki gibi istekli ve de hırslıydı. Ama tabii ki maç eksiliği dikkat çekiyor. Son karar tabii ki Şenol Hoca'nın ama hemen oynayabileceğini sanmıyorum. Ancak ne olursa olsun Avrupa'da Caner gibi bir sol beki bu uygun fiyata zor buluruz. İnter ile en kısa sürede görüşmelere başlayacağız. 1 milyon Euro'luk bir opsiyon ücreti var bunu kullanıp Caner'in bonservisini alacağız. Çünkü en başta da dediğim gibi bu rakamlara böyle bir oyuncu bulamazsınız."

Caner gibisi el yakıyor

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin için "1 milyon Euro’ya Caner ayarında futbolcu alamayız" demişti. Avrupa’nın 5 büyük liginin en pahalı takımlarına bakıldığında Caner ayarındaki sol beklerin fiyatları adeta el yakıyor.

İnter’den sezon başında Beşiktaş’a kiralık olarak transfer edilen ve sözleşmeye 1 milyon Euro satın alma opsiyonu konulan Caner Erkin için siyah-beyazlı kulüp opsiyonu kullanmaya karar verdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, sakatlığından kurtulan ve geçtiğimiz gün Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen tecrübeli futbolcu için, "Sezon sonunda 1 milyon Euro’luk opsiyonu kullanmak istiyoruz. Caner Erkin ayarında bir futbolcu almaya kalktığınız zaman bu fiyatlara bulamazsın" demişti.



Avrupa’nın 5 büyük ligindeki en pahalı takımlara bakıldığında Çebi’nin haklı olduğu ortaya çıkıyor. 1 milyon Euro piyasa değeri olan tek sol bek, Marsilya’da forma giyen 32 yaşındaki Bedimo. Bu futbolcu da yaş itibariyle Caner Erkin’den 4 yaş daha büyük.

Caner’in yerine Ansaldi

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Caner Erkin’i kadrosuna katan İtalyan devi İnter, sezon başındaki teknik direktörü Frank de Boer’un raporu doğrultusunda Caner’le yolları ayırma kararı vermişti. Caner Erkin’in Beşiktaş’a transferinin ardından bu bölgede forma giyen isim Ansaldi oldu. 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro. 28 yaşındaki Caner Erkin’in piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro. Dünya futbolunda oyuncuların transferlerini ve piyasa değerlerini ayrıntılı olarak takip eden 'transfermarkt' verilerine göre Avrupa’nın 5 büyük liginde mücadele eden en pahalı kadroya sahip ekiplerin sol bekleri ve piyasa değerleri şu şekilde:

İtalya Serie A

Juventus: Sandro (26 yaşında, 30 milyon Euro)

Napoli: Ghoulam (26 yaşında, 15 milyon Euro)

İnter: Ansaldi (30 yaşında, 6 milyon Euro)

Roma: Rui (25 yaşında, 8 milyon Euro)

Milan: Antonelli (30 yaşında, 6.5 milyon Euro)

İspanya La Liga

Real Madrid: Marcelo (28 yaşında, 32 milyon Euro)

Barcelona: Alba (28 yaşında, 32 milyon Euro)

Atl. Madrid: Filipe Luis (31 yaşında, 22 milyon Euro)

Sevilla: Escudero (27 yaşında, 5 milyon Euro)

Valencia: Gaya (21 yaşında 18 milyon Euro)

İngiltere Premier Lig

Manchester City: Kolarov (31 yaşında, 11 milyon Euro)

Chelsea: Marcos Alonso (26 yaşında, 20 milyon Euro)

Arsenal: Monreal (31 yaşında, 15 milyon Euro)

Manchester United: Blind (27 yaşında, 22 milyon Euro)

Liverpool: Moreno: (24 yaşında, 10 milyon Euro)

Almanya Bundesliga

Bayern Münih: alaba (24 yaşında, 40 milyon Euro)

B.Dortmund: Schmelzer (29 yaşında, 9 milyon Euro)

B.Leverkusen: Wendell (23 yaşında, 13 milyon Euro)

Schalke: Kolasinac (23 yaşında, 9 milyon Euro)

Mönchengladbach: Wendt (31 yaşında, 3.5 milyon Euro)

Fransa Ligue 1

Paris SG: Kurzawa (24 yaşında, 23 milyon Euro)

Lyon: Rybus (27 yaşında, 4 milyon Euro)

Monaco: Mendy (22 yaşında, 9 milyon Euro)

Nice: Dalbert (23 yaşında, 5 milyon Euro)

Marsilya: Bedimo (32 yaşında, 1 milyon Euro)