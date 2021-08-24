Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kadrosuna katıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu genişletmek için Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kiralıyor.

Beşiktaş, Schalke 04’te forma giyen Türk asıllı Can Bozdoğan’ı kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeye hazırlanıyor.

Alman Kulübü ve Can Bozdoğan anlaşama sağlayan Beşiktaş, orta saha oyuncusunu Türkiye’ye davet etti.

20 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünün ardından siyah beyazlılar ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna katacağı Can’ın satın alma opsiyonunu da sözleşmeye dahil etti.

Köln altyapısında yetişerek 2 sezon önce Schalke'ye transfer olan Can Bozdoğan, geçen sezon forma giydiği 17 maçta 2 asist yaptı. (NTV Spor)