-Beşiktaş büyük avantaj yakaladı TEL AVİV (A.A) - 02.12.2011 - Bülent Aslan - Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 3-2 yenerek, puanını 9'a çıkardı ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Gruptaki ikinciliğini koruyan siyah-beyazlılar, lider Stoke City'nin evinde Dinamo Kiev ile berabere kalması ile aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Son hafta 11 puanlı Stoke City'yi Fiyapı İnönü Stadı'nda konuk edecek olan siyah-beyazlılara, gruptan çıkmak için bu maçtaki beraberlik bile yetecek. Beşiktaş, Stoke City'yi yenmesi durumunda ise grubu lider olarak tamamlayacak. Siyah-beyazlıların yenilmesi halinde ise, Dinamo Kiev'in, Kiev'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın sonucu beklenecek. 6 puanlı Dinamo Kiev, iddiası kalmayan Maccabi Tel Aviv'i yenerse Beşiktaş ve Ukrayna ekibinin puanları eşitlenecek ve turu geçecek takımı averaj belirleyecek. -Quaresma bu sezon üçüncü İbrahim ise ilk golünü attı- Karşılaşmanın ilk yarısının ve ikinci yarısının uzatma dakikalarında birer gol atan Quaresma, son yapılan Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon 3. golüne ulaştı. Trabzonspor maçına kadar Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde golü bulunmayan Portekizli futbolcu, iki maç üst üste goller atmış oldu. Quaresma, Maccabi Tel Aviv karşısında iki golünü de uzatma dakikalarında atıp, takımına hayat veren isim oldu. Beşiktaş'ın ikinci golünü atan İbrahim Toraman ise bu sezonki ilk golüne ulaştı. -Quaresma'ya sarıldılar- Beşiktaşlı futbolcular, maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Galibiyetin uzatma dakikalarında atılan golle gelmesi sevinci artırırken, futbolcular golü atan Quaresma'ya sarılıp kutladılar. -Beşiktaş, 1 yıl sonra deplasmanda kazandı- UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu 5. maçında Maccabi Tel Aviv'i dış sahada 2-1 yenen Beşiktaş, tam 1 yıl sonra Avrupa kupalarında deplasman galibiyeti aldı. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 Aralık 2010'da Bulgaristan'da oynanan CSKA Sofya maçında 2-1'lik sonuçla alan siyah-beyazlılar, daha sonra dış sahalarda puan almaya hasret kalmıştı. Bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçı da kaybeden siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'i yenerek deplasman fobisine son verdi. -İsrail takımlarına üstünlüğü sürdü- Beşiktaş, İsrail takımları karşısındaki yenilmezliğini Maccabi Tel Aviv maçında da sürdürdü. Beşiktaş, böylece İsrail takımlarıyla oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Maccabi Tel Aviv'in ise Türk takımlarına karşı olan galibiyet hasreti, bu yenilgiyle de sürdü. -Quaresma'ya İsrailliler'den tepki- Karşılaşmanın 15. dakikasında Maccabi Tel Aviv oyuncusu Guillermo Israilevich ile itişen ve sarı kart gören Ricardo Quaresma'ya, İsrailli taraftarlar tepki gösterdi. Bu dakikadan sonra, Maccabi Tel Aviv taraftarları, top Quaresma'nın ayağına her geldiğinde ıslıklarla protesto etti.