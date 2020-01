Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

Kasımpaşa deplasmanında 2 puan kaybeden Beşiktaş\'ta Bursaspor maçının hazırlıkları yağmur altında yapılan antrenmanla devam etti.

Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Bursaspor\'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yağmur altında yapılan antrenmanda kaleci Boyko yer almadı. Isınma hareketlerinin ardından dar alanda 1\'e 1, 2\'ye 2 ve 3\'e 3 hücum ve savunma varyasyonları yapan futbolcuların hırslı olması dikkatlerden kaçmadı.

SEFA\'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU

\'Come to Beşiktaş\' videolarına karşılık \'Come to Quaresma\' videosu yapan Beşiktaş taraftarı Sefa Yurtkölesi, antrenman öncesinde Quaresma ile buluştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın dikkatini çeken Sefa\'nın hazırladığı videolar sonrasında yıldız oyuncu ile Sefa\'nın buluşması için gerekenin yapılacağını söylemişti. Antrenman öncesinde Sefa ile bir araya yanına gelen Ricardo Quaresma, formasını hediye etti.

Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Quaresma ile Sefa\'nın bir araya gelmesi

-Quaresma\'nın forma hediye etmesi

-İdmandan görüntüler

HABER-KAMERA: OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)