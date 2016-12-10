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Spor

Beşiktaş-Bursaspor maçında saha karıştı!

Beşiktaş-Bursaspor maçında ilk yarının son dakikası içinde büyük tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı

10 Aralık 2016 23:32

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Beşiktaş ve Bursasporlu oyuncular birbirine girdi.

Maçın 45+1. dakikasında Oğuzhan'ın pasında topa hareketlenen Marcelo yavaş kalınca top kaleci Harun'da kaldı. Marcelo yaşanan pozisyonda dengesini sağlayamayınca Harun'un bacağına bastı.

Bu sırada pozisyonun kasti olarak yapıldığını savunan Bursaspor'lu oyuncular hakem Bülent Yıldırım'a yoğun itirazlarda bulunurken saha bir anda karıştı.

Kargaşa sonrası Bülent Yıldırım, Beşiktaş'tan Marcelo ve Bursaspor'dan Harun'a sarı kart gösterdi. Kart sınırında bulunan Marcelo, gördüğü sarı kartla birlikte Kasımpaşa maçında forma giyecek.

 

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