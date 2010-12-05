;Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi 3 taraftar bıçaklandı

T24 - Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki maç öncesi çıkan olaylarda 3 Bursaspor taraftarı bıçaklanarak yaralandı. Olaylara polis müdahale etti.





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Beşiktaş ile Bursaspor bugün şampiyonluk yarışı açısından çok önemli bir maça çıkmadan önce dev maça gölge düştü.

Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki maç öncesi çıkan olaylarda 3 Bursaspor taraftarı bıçaklanarak yaralandı. Olaylara polis müdahale etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 yenerek son 32 takım arasına kalan Beşiktaş'ta rota Spor Toto Süper Lig'e çevrildi. Siyah-beyazlılar, bugün BJK İnönü Stadı'nda Bursaspor ile oynayacakları zorlu karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında saat 14.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Quaresma, Nobre, Bobo, Rüştü, Ekrem, Onur, Nihat ve Ferrari, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. CSKA Sofya maçında sakatlanan futbolculardan Cenk'in karşılaşmada forma giymesi beklenirken, Tabata'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Sezon başından beri kamp uygulaması yapmayan, ancak mücadelenin erken saatte olması nedeniyle futbolcuları kampa alan teknik direktör Schuster'in belirlediği 18 kişilik maç kadrosu şöyle: Hakan, Cenk, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, İsmail, Necip, Hilbert, Ali Kuçik, Ernst, Fink, Aurelio, Kemal Akbaba, Holosko, Guti, Zapotocny, Ersan, Erhan, Tabata.



Hilbert ceza sınırında

Beşiktaş'ta, Mert Nobre ve Roberto Hilbert sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

3'er sarı kartları bulunan iki futbolcudan Nobre sakatlığı sebebiyle, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Hilbert ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Eskişehirspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Bursaspor cephesi

7.5 yıl sonra taraftar desteğiyle İnönü'ye çıkacak Bursaspor'un eksikleri ise Steinert ve Ali Tandoğan. Bu sezon deplasmanda kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, İstanbul'dan da zaferle ayrılarak Trabzonspor'u takibe devam etmek istiyor.

Ertuğrul Sağlam'ın eski takımına karşı sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor; Ivankov- M. Keçeli, Ömer, İbrahim Öztürk, Vederson- Ergic, Svensson, Ozan, Insua, Volkan-Turgay (Sercan).



