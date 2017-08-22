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Spor

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 3

22 Ağustos 2017 00:17

Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 3. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına açık yapılan antrenman 2 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Değişmeli olarak bir grup sağlık topları ile denge, oyun, pas çalışması yaparken diğer grup 5\'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman 3\'erli takımlar halinde yapılan minik kale turnuva maçlar ve şut çalışması ile sona erdi. Minik kale turnuvada oyuncuların çok eğlendiği gözlendi.
Ricardo Quaresma antrenmanın en istekli ve hırslı isimlerinden biri olurken, yeni transfer Medel ile de yakından ilgilendi.
Top kapma çalışmasının yapıldığı bölümde Mustafa Pektemek sakatlık geçirdi. Golcü oyuncunun ciddi bir durumu olmadığı anlaşılınca antrenmana devam etti.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00\'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman
-Detaylar

Olgucan KALKAN - İSTANBUL, (DHA)

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