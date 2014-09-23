Beşiktaş Bursaspor karşısında Olcay Şahan ile güldü: 1-0

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son iki resmi maçında sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Bursa'da galibiyete son dakikalarda Olcay'ın attığı golle uzandı. İkinci yarıdaki iyi oyunun meyvesini Olcay'ın golüyle ile alan siyah-beyazlılar haftayı da 3 puanla kapattı.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 7'ye çıkarırken Bursaspor ise 3 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Asteras beraberliği sonrası zorlu Bursa deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Bilic, sahaya Tolga, Necip, Sivok, Pedro, İsmail, Veli, Atiba, Olcay, Oğuzhan, Gökhan, Demba Ba 11'iyle çıktı.

Demba Ba'nın Süper Lig'deki ilk maçı

NTV Spor’da yer alan habere göre, siyah-beyazlılarda yeni transfer Demba Ba bu karşılaşmayla Süper Lig'de ilk kez forma giydi. Yıldız oyuncu, Feyenoord maçında attığı 3 golle ağızlara birer parmak bal çalmış daha sonra siyah-beyazlıların Mersin İY, Rizespor ve Asteras Tripolis ile oynadığı maçlarda forma giymemişti.

Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor ise Harun, Şener, Civelli, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Belluschi, Volkan Şen, Filipe Josue, Bakambu, Fernandao 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya istekli ve arzulu başlayan Bursaspor, ilk dakikadan itibaren Beşiktaş kalesinde etkili olmaya başladı.

10. dakikaya kadar iki pas bile yapayan Beşiktaş, ilerleyen zaman diliminde Bursaspor baskısını yavaş yavaş kırarak pas yapmaya başladı.

Volkan dokunamadı

Bursaspor 17. dakikada etkili geldi. Bakambu sol kanattan sıfıra inerek yerden sert bir orta kesti. Arka direkte Volkan bu topa yetişemedi. Volkan dokunsa takımını öne geçirebilirdi.

Tolga net gole izin vermedi

Beşiktaş kalesini yoğun baskı altına alan Bursaspor, bu kez de Tolga'yı geçemedi. Ani gelişen Bursaspor atağında Fernandao ceza sahasına girip sol çaprazdan direk dibine sert bir şut çıkarttı. Tolga iyi uzanıp golü önledi.

Beşiktaş karşısında bu sezonki en iyi futbolunu ortaya koyan Bursaspor'un ilk yarım saatlik dilimde gole ulaşamaması ne kadar şanssızlıksa siayah-beyazlıların da kalesinde gol görmememiş olması büyük bir şans olarak nitelendirilebilir.

Slaven Bilic, ilk yarının sonlarına doğru Oğuzhan'ın yerine Arjantinli Sosa'yı oyuna alarak orta sahaya takviye yaptı.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı Necip'i oyundan alan Bilic yerine Serdar Kurtuluş'u oyuna dahil etti.

Gergin başlayan ikinci 45 dakikada oyun sıklıkla durdu. Beşiktaş ikinci yarıya daha baskılı başladı. Siyah-beyazlılar ilk dakikalarda orta sahada biraz daha hareketli olan taraftı. İlk yarıda Bursaspor'un yaptığını ikinci yarıda Beşiktaş yaptı. Rakibine ön alanda çok adamla pres yapan siyah-beyazlılar orta alanda hakimiyeti ele geçirmeye çalıştı.

Beşiktaş gole yaklaştı

Sağ kanattan Serdar'ın ortasında Demba Ba topu arkaya aşırttı. Olcay uygun durumda kötü bir vuruş yaparak topu yan ağlara nişanladı.

Demba Ba boş kaleye atamadı

Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, Demba Ba ile mutlak bir pozisyonda daha yararlanamadı.

Ani gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Demba Ba, Olcay'ı gördü. Olcay'ın vuruşunda Şener'den seken top altıpasta Demba Ba'nın önüne geldi. Ama bu topu beklemeyen Senegalli yıldız vuruş yapamadı ve ona çarpan top dışarıya gitti. Bu topun vuruş olmadan dışarı gitmesi bile mucizeydi.

Mücadelenin son dakikalarında baskısını iyice arttıran Beşiktaş, 86. dakikada aradığı golü Olcay Şahan'la buldu.

GOL 86.DK (OLCAY ŞAHAN): Sosa'nın enfes topuk pasıyla ceza sahasına sokulan Olcay, sol öaprazdan sağ ayağı ile enfes bir plase vuruş ile takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Olcay'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.