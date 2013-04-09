Beşiktaş Bursa'da yıkıldı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ı ağırlayan Bursaspor, Batalla’nın 1 gol atıp 2 asist yaptığı maçta siyah beyazlıları 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’de 28. haftanın son maçında Bursaspor sahasında Beşiktaş’ı ağırladı.

Sahasında üst üste 4. galibiyetini alan Bursaspor, Pinto, Batalla ve Ferhat’ın golleriyle Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek puanını 43’e çıkardı. Bursaspor bu galibiyetle Avrupa Ligi iddiasını artırırken, 46 puanda kalan ve son 4 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş ise zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Bursaspor sahaya Carson, Şener, Ferdinand, İbrahim, Vederson, Tuncay, Belluschi, Batalla, Edu, Ferhat ve Pinto ilk 11’i ile çıkarken, Beşiktaş sahada McGregor, Hilbert, İbrahim, Escude, Gökhan, Oğuzhan Veli, Mehmet Akgün, Fernandes, Olcay ve Mustafa ilk 11’i ile yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Bursaspor oldu. İlk dakikalarda Beşiktaş kalesine etkili gelen ev sahibi takım, 15. dakikada Batalla’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bursaspor kontratağında Batalla, topla beraber rakip kaleye gitti. Batalla’nın ara pasında Pinto ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya gelen Pinto, kaleci McGregor’u mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra da Beşiktaş kalesinde net pozisyonlar bulan yeşil beyazlılar, 36. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Şener, pasını Batalla’ya verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Batalla, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Beşiktaş 45. dakikada Mustafa Pektemek ile gole yaklaştı. Oğuzhan’ın pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Mustafa Pektemek, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, ancak top yandan auta gitti. İlk devrede başka gol olmazken, Bursaspor soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Maçın ikinci devresine Beşiktaş daha baskılı başladı. İlk dakikalarda Fernandes ile önemli fırsatları yakalayan siyah beyazlılar, bu pozisyonları değerlendiremedi. Bursaspor ise kendi sahasından hızlı çıkarak rakip kalede net pozisyonlar üretti.

Bursaspor, 65. dakikada Ferhat Kiraz’ın attığı golle skoru 3-0 yaptı. Rakibinden sıyrılarak rakip ceza sahası içine giren Batalla, arka direkte boş pozisyondaki Ferhat’a pasını verdi. Ferhat boş pozisyonda vuşunu yaparak topu 3. kez Beşiktaş ağlarıyla buluşturdu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, Bursaspor sahadan 3-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada, Bursaspor atağında, Batalla'nın mükemmel ara pasıyla ceza sahasında ilerleyen Pinto'nun yerden vuruşunda top yandan auta çıktı.

15. dakikada, Bursapor'un ilk golü geldi. Batalla'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Pinto, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

28. dakikada, Beşiktaş atağında Oğuzhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Carson'da kaldı.

36. dakikada, Bursaspor'un ikinci golü geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Şener, topu ön direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Batalla, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

44. dakikada, Beşiktaş atağında Mehmet Akgün'ün pasında ceza sahasına giren Mustafa'nın yerden sert şutunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı, Bursapor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.