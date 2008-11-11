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Spor

Beşiktaş Bursa'da yalnız

Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasına siyah beyazlı takımın seyircisinin alınmamasını kararlaştırdı.

11 Kasım 2008 02:00



Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Turkcell Süper Lig'de Pazar günü saat 15.00'de Atatürk Stadı'nda oynanacak Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasına siyah beyazlı takımın seyircisinin alınmamasını kararlaştırdı.


İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, bu sabah Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda oy çoğunluğu sonucu Bursaspor-Beşiktaş maçına konuk takım seyircisinin alınmamasına karar verildi. Kararın, Bursa Valisi Şahabettin Harput'un onanmasıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Bu arada kurulda 4 Bursaspor taraftarına para cezası ve maçlardan men cezası verildi.

GERGİNLİK 2004'DE BAŞLADI

Beşiktaş'la Bursaspor taraftarları arasındaki gerginliğin başlangıcı, yeşil beyazlı takımın küme düştüğü 2003-2004 sezonunun sonunda başladı. Beşiktaş'ın sezonun 33'üncü haftasında küme düşme hattındaki Akçaabat Sebatspor'a sahasında 2-0, Çaykur Rizespor'a da son hafta deplasmanda 1-0 yenilmesi sonucu takımlarının küme düşmesinden siyah beyazlı takımı sorumlu olduğunu iddia eden yeşil beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'a karşı tavır aldı ve gerginlik bugüne kadar sürdü.

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