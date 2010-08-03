Beşiktaş-Bursa arasında takas

T24- Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Adalı, iki futbolcunun değişimi konusunda Bursaspor’a teklifte bulunduklarını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetici, “Fink’i de istediklerini biliyorum. Yapılacak karşılıklı özveriyle her iki taraf da istediklerine kavuşabilir” diye konuştu.



Quresma ve Guti transferlerini bitirerek tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı, şimdi de Bursasporlu Sercan’ın işini bitirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetici, bu futbolcu konusunda yeşil-siyahlı ekibe Holosko’yu önerdiklerini söyledi.



Transfer çalışmalarını mali disiplin içerisinde sürdürmekten yana olan siyah-beyazlı idarecinin, Holosko’yu çok isteyen Bursaspor Yönetimi’nden buna karşılık Sercan’ı istediğini ve kesinlikle artı para veremeyeceklerini dile getirdi. Sundukları teklife hâlâ cevap almadıklarını belirten Adalı, “Biz teklifimizi yaptık, şu an beklemedeyiz. Eğer Bursaspor Yönetimi bu teklifimizi beğenmezse tekrar masaya oturarak farklı bir yol bulabiliriz. Fink’i çok istediklerini de biliyorum. Hem Holosko, hem de Fink için Bursaspor ile masaya otururuz. Yapılacak karşılıklı özverilerle her iki taraf da istediklerine kavuşabilir” diye konuştu.



‘Ferrari kalabilir’

Gidecek-kalacak yabancılar konusunda devam eden belirsizliğin önümüzdeki günlerde son bulacağını dile getiren Adalı, “Schuster ile yaptığımız son görüşmede benden yarına kadar süre istedi. Belki yarın, belki de Viktoria Plzen maçından sonra gönderilecek isimleri söyleyecek. Ferrari ile ilgili net bir şey söylemedi. Çok sürprizler olabilir. Holosko ve Fink’in yanı sıra Zapotocny’i ve Delgado’yu ısrarla isteyenler var. Şu anki tabloda Ferrari’nin takımda kalma olasılığı çok yüksek gibi gözüküyor. Henüz ona resmi bir teklif gelmedi. Basında İtalyan ve Yunan kulüpleri ile ilgili haberler çıkıyor ama bizimle temasa geçmediler” ifadelerini kullandı.