T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş-Bursa arasında takas

Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Adalı, iki futbolcunun değişimi konusunda Bursaspor’a teklifte bulunduklarını açıkladı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Adalı, iki futbolcunun değişimi konusunda Bursaspor’a teklifte bulunduklarını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetici, “Fink’i de istediklerini biliyorum. Yapılacak karşılıklı özveriyle her iki taraf da istediklerine kavuşabilir” diye konuştu.


Quresma ve Guti transferlerini bitirerek tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı, şimdi de Bursasporlu Sercan’ın işini bitirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetici, bu futbolcu konusunda yeşil-siyahlı ekibe Holosko’yu önerdiklerini söyledi.


Transfer çalışmalarını mali disiplin içerisinde sürdürmekten yana olan siyah-beyazlı idarecinin, Holosko’yu çok isteyen Bursaspor Yönetimi’nden buna karşılık Sercan’ı istediğini ve kesinlikle artı para veremeyeceklerini dile getirdi. Sundukları teklife hâlâ cevap almadıklarını belirten Adalı, “Biz teklifimizi yaptık, şu an beklemedeyiz. Eğer Bursaspor Yönetimi bu teklifimizi beğenmezse tekrar masaya oturarak farklı bir yol bulabiliriz. Fink’i çok istediklerini de biliyorum. Hem Holosko, hem de Fink için Bursaspor ile masaya otururuz. Yapılacak karşılıklı özverilerle her iki taraf da istediklerine kavuşabilir” diye konuştu.


‘Ferrari kalabilir’

Gidecek-kalacak yabancılar konusunda devam eden belirsizliğin önümüzdeki günlerde son bulacağını dile getiren Adalı, “Schuster ile yaptığımız son görüşmede benden yarına kadar süre istedi. Belki yarın, belki de Viktoria Plzen maçından sonra gönderilecek isimleri söyleyecek. Ferrari ile ilgili net bir şey söylemedi. Çok sürprizler olabilir. Holosko ve Fink’in yanı sıra Zapotocny’i ve Delgado’yu ısrarla isteyenler var. Şu anki tabloda Ferrari’nin takımda kalma olasılığı çok yüksek gibi gözüküyor. Henüz ona resmi bir teklif gelmedi. Basında İtalyan ve Yunan kulüpleri ile ilgili haberler çıkıyor ama bizimle temasa geçmediler” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24