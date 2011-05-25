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Spor

BEŞİKTAŞ BURAK KAPLAN İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A)

25 Mayıs 2011 17:16

-BEŞİKTAŞ BURAK KAPLAN İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş, Almanya'nın Bayer Leverkusen kulübü oyuncularından Burak Kaplan ile görüşmelere başlandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İMKB'ye yapılan açıklamada, ''Bayer 04 Leverkusen kulübü oyuncularından Burak Kaplan'ın transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır'' ifadesine yer verildi.

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