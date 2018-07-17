Beşiktaş, bu sene de Avrupa deplasmanına taraftarını götürmeyecek

Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla geçen sezon olduğu gibi bu sezon da taraftarlarını Avrupa'da oynayacağı deplasman maçlarına götürülmeyeceğini açıkladı. Ceza alma ihtimaline karşı böyle bir karar alındığı belirtilen açıklamada, taraftarların bireysel organizasyonlar yapmaması da rica edildi.

Ne olmuştu?

UEFA, 2016-2017 sezonunda Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan taraftar olaylarından dolayı iki kulübe de ceza vermişti. İki kulübe de benzer olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verileceği açıklanmıştı.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir.



Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek.



Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.



Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir.



Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz.



UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz.



UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz.



Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK"