Beşiktaş bu kez de fırtınaya tutuldu

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybeden Beşiktaş, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Trabzonspor da bu sezon deplasmanda kazanamama fobisini sürdürdü. Ayrıca maçın son saniyesinde Beşiktaş'ta Olcay Şahan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atmayı başaramayınca maç bitiminde tüm oyuncular olduğu yere çöktü kaldı. Siyah beyazlı taraftarlar da oyuncularının mücadelesine alkışla karşılık verdi.

Konuk ekip Trabzonspor'da Marek Sapara ilk yarının son dakikasında topuğuyla yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Ancak Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes harika bir frikik golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda her iki takım da karşılıklı gol pozisyonları yakalasa da mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 9, Trabzonspor da 13 puana yükseldi. Bordo mavili ekip gelecek hafta sahasında Bursaspor'u konuk ederken Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Taraftarıyla buluştu

Siyah-beyazlı ekip, 1 maç aradan sonra taraftarlarıyla buluştu. Sanica Boru Elazığspor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası alan ve bu cezasını Sivasspor karşısında kadın ve çocuk taraftarlara oynayarak çeken siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında erkek taraftarlarının da desteğini arkasına aldı.

Bu arada, Garanti Plaj Futbolu Ligi'nde Türkiye Şampiyonu olan Beşiktaş Magic Life takımı oyuncuları kupa ve madalyalarını Trabzonspor maçı öncesi aldı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, futbolcuların kupasını ve madalyalarını verdi. Siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra kupayla tribünleri dolaştı.

Kapalı tribün yine dolmadı

Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunun bilet fiyatlarında yaptığı indirim, Kapalı Tribün'ün dolmasına yetmedi.

Sanica Boru Elazığspor maçında bilet fiyatlarından dolayı yönetime tepki gösteren taraftarların talebini olumlu karşılayan yönetimin, bu yöndeki hamlesi de Kapalı Tribün'ü doldurmadı.

Diğer tribünler tamamen dolarken bu tribünün yan taraflarında boşluklar kaldı. Buna rağmen Sanica Boru Elazığspor maçına göre bu bölümde daha fazla taraftar yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, taraftarların tepkisi sonrası Kapalı Tribü'nde üst bölüm bilet fiyatlarını 170 liradan 150 liraya, alt bölüm bilet fiyatlarını ise 150 liradan 125 liraya indirmişti.

Başkan Şener maçı hastanede seyretti

Diz tendon bağlarındaki kopma nedeniyle dün ameliyat olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, maçı statta izleyemedi.

Başkan Şener'in maçı hastanede televizyondan izlediği bildirildi.