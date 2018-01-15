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Spor

Beşiktaş Boyko'yu gönderiyor

Beşiktaş Kulübü, kalecileri Denys Boyko'ya kiralık olarak göndermek için Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını açıkladı

15 Ocak 2018 17:04

Beşiktaş Kulübü, kalecileri Denys Boyko\'ya kiralık olarak göndermek için Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
\"Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko\'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.\"
Bu arada Ukraynalı kaleci, geçtiğimiz günlerde yurtdışına çıkarken görüntülenmiş, Doğan Haber Ajansı\'na yaptığı kısa açıklamada, \"Tatile gidiyorum\" demişti. Boyko ayrıca, \'Takımdan ayrılacak mısın?\' sorusuna, \"Bilmiyorum\" yanıtını vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: **ARŞİV**
- Boyko\'nun havalimanındaki görüntüleri

İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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