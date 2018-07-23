Beşiktaş bonserviste rekor peşinde: Vida'ya bir İngiliz kulübü daha talip

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Domagoj Vida için teklif yapan kulüpler artıyor. Liverpool’un yanında Premier Lig’in köklü kulüplerinden Arsenal’in de devreye girmesiyle teklifler 30 milyon Euro'ya dayanırken, siyah-beyazlıların başkanı bonserviste rekor kırmak için görüşmeler yapacak.

Transfer döneminde öncelikle genç oyunculara yönelen ve bütçede küçülmeye gitmesinin ardından Tosic, Mitrovic ve Fabri ile yollarını ayırarak kasasına önemli bir miktarda para koyan Beşiktaş yönetimi, Vida konusunda pazarlığa hazırlanıyor. Liverpool'un devreye girmesi nedeniyle West Ham United ve Everton'ın aradan çekildiği belirtilirken, son sözlü teklif ise Arsenal’den geldi.

Milliyet'in haberine göre son olarak Arsenal’in de araya girmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin bonservis gelirinde Türk futbol tarihinin rekorunu kırmak istediği ifade edildi. Cenk Tosun transferindeki yöntemi izlemek isteyen Beşiktaşlı idareciler, menajerler aracılığıyla, İngiltere’den bir büyük kulübü daha bu yarışın içerisine sokmaya çalışacak.

Arsenal’in Vida için devreye girmesinden memnun olan Beşiktaş Kulübü Başkan'ı Fikret Orman’ın, ön görüşmeler için yakın zamanda İngiltere seyahatine çıkması bekleniyor.

İlk hedef kiralık

Alıcısı fazla olduğu için Vida’yı artık takımda tutmanın imkansız olduğunu düşünen Beşiktaş Yönetimi, yine aynı menajerlere stoper alınması için yetki verdiği de öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in isteğiyle iki stoper transfer etmek isteyen yönetimin, kiralama seçeneklerine öncelik tanıyacağı bildirildi.

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan’ın formasını giyen Vida, takımının başarısında büyük pay sahibi oldu. 7 maçın 6’sında sahaya çıkan tecrübeli stoper 1 gol attı 1 de asist yaptı.