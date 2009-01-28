Beşiktaş, Bobo'yla güldü

ANTALYASPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 2

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.Antalya Atatürk Stadı'nda yoğu yağmur nedeniyle ağır bir zeminde oynanan maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı.Devrenin büyük bölümünde rakibine oranla daha etkili bir futbol sergileyen ve bir çok golpozisyonu üreten siyah-beyazlılar, 18. dakikada, uzun süren sakatlığının ardından ilk maçına çıkan Brezilyalı yıldızı Bobo'nun golüyle soyunma odasına önde indi.İkinci yarıya rüzgarı da arkasına alarak başlayan ev sahibi Antalyaspor, Beşiktaş yarı alanında daha çok görünmeye başladı. Buna karşın etkili kontrataklarla Serdar Özkan ve Holosko ile pozisyonlar üreten Beşiktaş, 61. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda yine Bobo ile farkı 2'ye çıkardı.Kalan bölümde her iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve Beşiktaş çeyrek final ilk maçını deplasmanda 2-0 kazanarak İstanbul'daki rövanş için çok büyük bir avantaj yakaladı.AtatürkDeniz Çoban, Baki Tuncay Akkın, Erhan SönmezÖmer Çatkıç, Yalçın, Şenol, Vahap (Dk. 40 Hakan Özmert), Sedat, Ali Zitouni, Sergey, Ertuğrul, Uğur, Fatih Ceylan, TitaRüştü, Serdar Kurtuluş, Cisse, Gökhan Zan, Sivok, Uğur İnceman, Bobo, Ekrem Dağ, Serdar Özkan, Holosko, İbrahim ToromanDk. 18, Dk. 67 Bobo (Beşiktaş)Dk. 39 Sedat (Antalyaspor), Dk. 39 Sivok (Beşiktaş)Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.7. dakikada Ekrem Dağ'ın getirerek Serdar Özkan'a bıraktığı topu, bu futbolcu soldan ceza alanına gönderdi. Bobo'nun vurduğu top üstten auta çıktı.11. dakikada Antalyaspor ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Bu dakikada Uğur, sağ kanattan getirdiği topu Zitouni'ye aktardı. Zitouni'nin ortasında Tita topa altı pas önünde dokunamadı.14. dakikada Beşiktaş'tan Sivok'un sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde İbrahim Toraman vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.18. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahasında topla buluşan Serdar Özkan'ın vuruşu Antalyaspor defansına çarptı. Boşta kalan topu Antalyaspor savunma oyuncuları uzaklaştıramayınca Bobo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Antalyaspor ağlarına gönderdi: 1-0.25. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasına gelen topu Gökhan Zan uzaklaştırmayınca top Sergey'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Rüştü topu iki hamlede kontrol etti.27. dakikada Antalyasporlu taraftarların bulunduğu kale arkası tribünündeki Beşiktaşlı iki kadın ve bir erkek taraftarı, Antalyasporlu taraftarların tepkisi üzerine polis Beşiktaş tribününe gönderdi.28. dakikadaki Beşiktaş atağında, Bobo sağ çaprazdan Antalyaspor ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda top Ömer'e çarparak kornere gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.52. dakikada Antalyaspor'da Hakan Özmert'in ortasını ceza sahasında iyi kontrol eden Sedat, topa kötü vurunca Antalyaspor beraberlik golünü kaçırdı.56. dakikada Ekrem Dağ soldan ortaladı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Serdar Özkan, topu düzelterek kaleye gönderdi, kaleci Ömer, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.58. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren Serdar Özkan, Antalyasporlu defans oyuncularıyla girdiği mücadelede yerde kaldı. Beşiktaşlılar'ın penaltı beklediği pozisyonda hakem devam kararı verdi.61. dakikada kornerden gelen topa Uğur Kavuk'un elle müdahale ettiğine hükmeden orta hakem, penaltı noktasını gösterdi.1 dakika sonra penaltı atışını kullanan Bobo, topu kaleci Ömer'in uzandığı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.71. dakikada Antalyaspor'dan Hakan Özmert ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Rüştü, sağ direk dibine giden topu uzanarak iki hamlede yakaladı.77. dakikada, ceza sahası sağ çaprazından kazanılan endirekt serbest vuruşu, Hakan Özmert kullandı. Top yan ağlara gitti.84. dakikada Antalyaspor'dan Volkan'ın pasıyla buluşan Sergey, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.89. dakikada sol kanattan İbrahim Üzülmez'in ortasında topla buluşan Tello, kötü bir vuruşla topu auta attı.90. dakikada, Tello, orta alanda kazandığı topu çalımlarla rakip ceza alanı dışına kadar getirirken, buradan çektiği şut kaleci Ömer'de kaldı.Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.