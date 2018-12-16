Beşiktaş bir puanı son dakikada aldı

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, 2-0 geri düştüğü maçta uzatmalarda geri dönmeyi başardı.

Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö mücadelesine göre kadrosunda üç değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundururken, bu ismin yerine Atiba Hutchinson orta sahada şans buldu. Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise Mustafa Pektemek'in yedek soyunduğu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maçta Güneş, bir değişiklik de forvet hattında yaptı ve Malmö karşılaşmasında görev alamayan Güven Yalçın, Vagner Love'un yerine gol aradı.

Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'ini korudu. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, ligin 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre değişikliğe gitmedi.

Maça iki takım da klasik oyun anlayışıyla başladı. Beşiktaş, Quaresma ve Lens'in gteirdiği toplarla gol ararken, konuk takım da aynı şekilde Adilkadir, Yusuf ve Sosa'nın hızlı çıkışlarıyla gol aradı. İlk yarıda en tehlikeli pozisyonu yakalayan Trabzsonpor oldu. 22. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta topa müdahale etmek isteyen Karius boşa çıktı. Nwakaeme önünde kalan topu boş kaleye gönderdi, top direkten döndü.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk yarısının son anlarında konuk takım öne geçti. Orta sahada Quaresma'nın kaptırdığı top sonrasında Jose Sosa'nın nefis ortasında Hugo Rodallega, topu göğsü ile kontrol etti ve Karius'tan sıyrıldıktan sonra takımını öne geçirdi. Rodallega böylece bu sezonki 8. golüne imza attı. Kolombiyalı ayrıca Beşiktaş karşısındaki 6. golünü attı.

Konuk takım, 2. yarıya da golle başladı. 47. dakikada yine Beşiktaş orta sahasının yaptığı bir hatayla topu kapan Onazi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderip farkı ikiye çıkardı. 3. golüne imza atan Nwakaeme bu sezon 2 kez Galatasaray karşısında gol sevinci yaşamıştı.

Golden sonra baskınısı artıan ve pozisyonla bulan Beşiktaş 57. dakikada umutlandı. Beşiktaş'ın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topla sol kanatta buluşan Caner Erkin'in ortasında Onasiz ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi ve fark bire indirdi.

68. dakikada Dorukhan Gökhan Gönül'ün pasında golü attı ama Halil Umut Meler, pozisyonun başında Lens ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR yardımıyla golü iptal etti.

Siyah beyazlılar, aradığı golü 90+6'da buldu. Kullanılan kornerde Mustafa pektemek skoru dengeleyen isim oldu.

2-2'lik beraberlik sonrasında iki takım da haftayı 26 puanda tamamladı.