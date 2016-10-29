Beşiktaş bir puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip Gençlerbirliği, Serdar Gürler'in 27. dakikada attığı golle, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Beşiktaş ikinci yarının başında Talisca'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakalarken, karşılaşma da bu skorla sona erdi.
Goller
Gençlerbirliği, Serdar Gürler'in 27. dakikadaki golüyle Beşiktaş önünde 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Genölerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
51. dakikada Talisca'nın golüyle Beşiktaş 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması 1-1 beraberlikle sona erdi.