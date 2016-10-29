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Spor

Beşiktaş bir puana razı oldu

Beşiktaş, Ankara deplasmanında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı

29 Ekim 2016 00:49

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip Gençlerbirliği, Serdar Gürler'in 27. dakikada attığı golle, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Beşiktaş ikinci yarının başında Talisca'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakalarken, karşılaşma da bu skorla sona erdi.

Goller

Gençlerbirliği, Serdar Gürler'in 27. dakikadaki golüyle Beşiktaş önünde 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Genölerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Talisca'nın golüyle Beşiktaş 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması 1-1 beraberlikle sona erdi.

ETİKETLER

BeşiktaşGençlerbirliğiSerdar GürlerTalisca

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