-BEŞİKTAŞ BİR PORTEKİZLİ'NİN DAHA PEŞİNDE ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Beşiktaş'ın, Valencia'da oynayan Portekizli savunma oyuncusu Ricardo Costa ile ilgilendiği ileri sürüldü. İspanya'da yayımlanan Super Deporte gazetesi, Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in, Costa ile yakından ilgilendiğini ve Valencia'ya bu yaz başında gelmesine rağmen oyuncuyu Beşiktaş'a transfer etmek istediğini iddia etti. Valencia'da ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, Valencia'ya sezon başında Wolfsburg'dan transfer olmuştu.