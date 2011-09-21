-Beşiktaş, bir nba yıldızı daha aldı İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Beşiktaş Kulübü, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen Semih Erden'in transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, NBA'de Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli basketbolcu Semih Erden'in Beşiktaş'ta olduğu bildirildi. Açıklamada, 1986 İstanbul doğumlu, 2.13 boyunda ve pivot pozisyonunda oynayan Semih'in, NBA'deki lokavt süresi boyunca erkek basketbol takımının başarısı için ter dökeceği kaydedildi. NBA takımı Cleveland Cavaliers'dan transfer edilen yıldız oyuncu, Darüşşafaka'da tanınırken, daha sonra Sırbistan'ın Partizan takımı ve Fenerbahçe'de forma giydi. 2010 yılında NBA takımı Boston Celtics ile 1 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu, bu yılın şubat ayında Cleveland Cavaliers'e transfer oldu. Semih Erden, geçen yıl düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikincilik elde eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer almıştı. Bu arada siyah-beyazlı takım, daha önce de bir başka NBA yıldızı Deron Williams'ı kadrosuna dahil etmişti.