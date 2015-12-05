Beşiktaş, bir haftalık aranın ardından 'şimdilik' lider: 2 - 1

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlıların gollerini, Mario Gomez ve Sosa'nın attı. Ev sahibi Kayserispor'un tek sayısı ise Biseswar'dan geldi. Son saniyeleri nefes kesen maçta Beşiktaş 3 puanı alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçın önemli anları

12. dakikada kaleci Tolga'nın pasıyla hızlı çıkan Beşiktaş'ta Sosa bekletmeden Gomez'e oynadı. Gomez topu önce kaleciden ardından da Zeki'den kurtarıp boş kaleye gönderdi: 0-1.



17. dakikada Ömer'in sağdan kullandığı korner savunmadan döndü. Seken topa gelişine Oğulcan vurdu. Arka direkte Biseswar bu topa topukla şık bir vuruş yaptı ve skoru eşitledi: 1-1.



41.dakikada Sosa dar açıya rağmen sol çaprazdan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ve harika bir gole imza attı. Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi : 1-2

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı

Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Tosic, İsmail, Atiba, Necip, Sosa, Gökhan Töre, Olcay Şahan, Gomez

Kayserispor: Kayacan, Zeki, Mabiala, Mustafa, Ömer, Furkan, Samba Sow, Oğulcan, Biseswar, Deniz, Derley