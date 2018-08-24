Beşiktaş, Belgrad'dan avantajlı dönüyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

14. dakikada ev sahibi Partizan Ricardo'nun golüyle öne geçti. Zakaric'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ricardo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Tolgay Arslan, kafa vuruşuyla skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1

37. dakikada Zdjelar'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Zakaric'in çektiği şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

39. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Larin'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Ricardo'nun yakın mesafeden çektiği şutu Beşiktaş'ın file bekçisi Tolga Zengin çeldi. Ardından Gökhan Gönül topu uzaklaştırdı.

51. dakikada Markovic'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Nemanja Miletic'in (26 numara) çektiği şut yandan auta gitti.

52. dakikada ev sahibi Partizan'ın geliştirdiği atakta, Zakaric'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ceza sahasına ortasında arka direkte vuran Caner Erkin'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

81. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kulladığı köşe vuruşunda ön direğe koşu yapan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Kalan bölümünde başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko, (Slovakya)

Partizan: Stojkovic, Nemanja Miletic-73 numara, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic-26 numara, Kosovic, Zdjelar, Zakaric, Pantic, Jankovic, Ricardo

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Necip Uysal, Medel, Tolgay Arslan, Quaresma, Larin, Caner Erkin

Roco ile Oğuzhan Özyakup'a ilk 11'de yer bulamadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşan Beşiktaş, bir önceki turda oynadığı LASK Linz maçına göre sahaya 4 değişikle çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettikleri LASK Linz maçında ilk 11'de yer verdiği Roco ile Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad'a getirilmedi. Partizan maçında bu 4 ismin yerine Gökhan Gönül, Vida, Quaresma, Necip Uysal ilk 11'de başladı.

Beşiktaş taraftarı yok

UEFA tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen karşılaşmaya konuk takım Beşiktaş'ın taraftarları alınmadı. Karara göre, İstanbul'daki rövanş maçına da Partizan taraftarları alınmayacak.

Partizan taraftarlarının ise maça ilgisi yoğundu. Sırp taraftarlar, 32 bin kişi kapasiteli tarihi stadın büyük bölümünü doldurdu. Sadece kale arkası bölümlerde boşluklar gözlendi.

Partizan Stadı'ndaki karşılaşmayı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de takip etti.

Maçta ilginç isim benzerliği

Sırbistan ekibinin savunmasında iki ismin Nemanja Miletic olması kafaları karıştırdı.

Aynı isim ve soyadı taşışan Miletic'lerden 16 Ocak 1991 doğumlu olan, 73 numaralı formasıyla savunmanın sağında forma giydi. 26 Temmuz 1991 doğumlu olan diğer Miletic ise 26 numaralı formasıyla savunmanın solunda görev yaptı.