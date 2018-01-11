Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı Tahir Doğaç oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelen isim belli oldu. Beşiktaş Belediye Meclisi tarafından yapılan seçimde CHP'nin adayı Tahir Doğaç başkan seçildi.

Yeni belediye başkanı seçimi bugün saat 15.00’te yapıldı. AKP seçimde İsmail Akyıldız’ı, CHP ise Doğaç’ı aday gösterme kararı aldı. CHP’li adayın ismi, belediye meclis grubunda yapılan toplantıyla belirlendi.

Tahir Doğaç kimdir?

Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir.

Valilik ikinci bir yazıyla hatayı düzeltti

Seçim için İstanbul Valiliği tarafından çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de vardı.

Hürriyet, bu detayı haberleştirince Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan imzasıyla Sipahi’ye ikinci bir yazı gönderildi ve davet iptal edildi.

Yazıda tebliğ işleminin sehven yapıldığı anlaşıldığı belirtilip, “Sarfınazar edilmiştir” denildi.