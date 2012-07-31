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Spor

Beşiktaş Belediyesi'nden BJK'ye haciz

Beşiktaş'ın, belediyeye borcu faizi ile birlikte 88bin TL

31 Temmuz 2012 23:08

Beşiktaş Belediyesi, siyah beyazlı kulübe haciz işlemi başlattı. Belediye'den yapılan açıklamada BJK Çilekli Tesisleri'nin geciken 2 aylık kira borcu yüzünden haciz işlemleri başlatıldığını ve kira bedelinin 66 bin TL olduğu belirtildi.

 

'Borç ödenmezse başka işlemlerimiz olacak'

 

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, '' Beşiktaş , Çilekli tesislerinin 2 aylık kira borcunu (62.000 TL) ödeyemiyor. Faiziyle birlikte 88.000 TL borç var. Bunu haciz yoluyla tahsil etmek için görevlilerimiz orada. İlerleyen günlerde başka tesis ve binalarının da borcu ödenmezse, Beşiktaş kulübüne başka haciz işlemlerimiz de olacak'' dedi.

 

'Belediyeden açıklama'

 

Çilekli Spor Tesisleri için yapılan uygulama, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve Sayıştay denetim ilkelerine göre uyulması gereken zorunlu bir süreçtir.

Bu zorunlu yasal süreçlere uyulmasaydı Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile yapılan sözleşmenin sona erdirilmesi gerekecekti. Belediyemiz tarafından Çilekli Spor Tesisleri ile ilgili fiilen herhangi bir icra işlemi de başlatılmış değildir.

Kent varlığının önemli bir mirası olarak gördüğümüz spor kulüplerimizi özellikle de Beşiktaş Jimnastik Kulübü’müzü koruyup kollamak, Belediyemizin en temel görevlerinden biridir.


 

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