Beşiktaş Belediyesi'nden atılan işçilerin eylemi 13. gününde

İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’nden “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle işten atılan 33 taşeron işçisinin, belediye binası önünde başladığı “İşimizi geri istiyoruz” oturma eylemi devam ediyor.

13 gündür eylemlerini sürdüren işçiler bugün de “Beşiktaş Belediyesi, işçine sahip çık” yazılı bir pankart açtı. Eyleme, Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe yöneticileri ile HDP MYK Emek Komisyonu sözcüsü Rıdvan Turan da destek verdi.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, basın açıklamasını okuyan işten çıkarılan işçilerden Erkan Pelit, işten atılmaların hukuksuz olduğunu belirterek “Direnişlere ve işten atılmalara yabancı değiliz. ‘Sosyal demokrat’ bir belediyeden AKP’nin çıkarttığı KHK oyununa gelmeyip işçi sınıfına sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.

‘İşçiden yana olduğunu iddia eden belediye işimizi geri versin’

Pelit, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç ile yaptıkları görüşmeye değinerek şöyle devam etti:

“İşçiden, emekten yana olduğunu iddia eden belediye yetkilileri Cuma gününe kadar sorunu çözeceklerine söz verdiler. Belediye yetkilileri verdikleri sözün arkasında dursunlar ve biran önce işimizi geri versinler.”

CHP’nin meydanlarda OHAL ve KHK’lerin kaldırılması yönünde eylemler yaptığını hatırlatan Pelit, “CHP’yi, KHK ile işten atılan işçilerine sahip çıkmaya çağırıyoruz” diye konuştu. Pelit, işten atılan tüm işçilerin hak kaybına uğramadan işlerine iade edilmesi gerektiği çağrısında bulunarak, “İşçiler olarak burada direnmeye devam edeceğiz. İşimizi, emeğimizi geri istiyoruz” diye konuştu.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak 2018 tarihinde "belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi" iddiaları ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i görevinden uzaklaştırmıştı.

Soruşturma kapsamında, Hazinedar'ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerinin bağlı olduğu başkan yardımcısı görevi ile Beşiktaş Belediyesi Encümen Başkanlığı görevini yürüten Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı. 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2015 ve 2016 yılında başlatılan soruşturmalarla ilgili olduğu öğrenilen ve İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Nisan 2018 gününün sabah saatlerinde, Beşiktaş Belediyesi’ne giderek inceleme yapmıştı. Belediye binası ve ek binalardaki tüm bilgisayar ve dijitallerin imajlarının alındığı öğrenilmişti.