Beşiktaş Belediyesi, Yemeksepeti sponsorluğundaki konseri iptal etti

Beşiktaş Belediyesi, 14 Şubat’ta Yemeksepeti sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Hadise konserini motor kurye işçileriyle dayanışma için iptal etti. Yemeksepeti kuryeleri eylemlerinin 5. gününde genel merkez önünde "Hakkımızı alana kadar eylemlere devam edeceğiz" dedi.

Hadise konseri iptal edildi

Beşiktaş Belediyesi, işçilerle dayanışmak için Yemeksepeti sponsorluğunda gerçekleşmesi planlanan Hadise konserini iptal ettiğini duyurdu.

Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'a teşekkür ederek, "Beşiktaş Belediyesi Yemek Sepeti sponsorluğunda yapılacak Hadise konserini çalışanlar haklarını alıncaya kadar iptal etti. Teşekkür ederiz bu dayanışma tavrına" ifadelerini kullandı.