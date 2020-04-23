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Beşiktaş Belediyesi, salgın nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan hediyesi dağıttı

23 Nisan 2020 17:34

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kutlanamaması üzerine Beşiktaş Belediyesi çocuklara evlerinde hediyeler verdi. 

Beşiktaş Belediyesi ekipleri de sokağa çıkamayan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel, içinde boyama seti ve Türk bayrağının bulunduğu paketler hediye etti.

Ekiplerin hediye verdiği Betül Bakan isimli bir çocuk, bayramlarını okulda kutlamak istediklerini söyledi. Buna rağmen bayramı balkonlarında kutlayacaklarını belirten Bakan, "Hepimiz okulumuzda arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle beraber bayramımızı kutlamak isterdik" diye konuştu.

Nisa Yıldız isimli bir çocuğun annesi Kerime Yıldız ise, bayram için evde hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Bayramı tıpkı okuldaki gibi kutlayacaklarını da vurgulayan Yıldız, “Evimizde süslemelerimizi yaptık. Şiirlerimizi okuyacağız" dedi.

Ekiplerin hediye verdiği Nisa Yıldız da kendi yazdığı şiiri okuduktan sonra, "Okula gidemeyeceğim yine de okuldaymış gibi bayramımızı kutlayacağız. Verdiği hediyelerden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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