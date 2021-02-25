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Beşiktaş Belediyesi’ne grev kararı asıldı

25 Şubat 2021 17:46

Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube iş yerine grev kararı astı.

Kadıköy ve Maltepe’deki grevlerden sonra Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de grev kararı asıldı. Dün de Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler grev kararı asmak için belediye önünde bir araya geldi.

Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube'nin örgütlü olduğu Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamamasının ardından, 15 Mart’ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.

Evrensel gazetesinin aktardığına göre Şube Başkanı Mehmet Pehlivan yaklaşık 7 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde belediye yönetiminin tutumu nedeniyle anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

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