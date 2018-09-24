Beşiktaş Belediyesi, İBB'yi uyardı: Tünel, Ortaköy Vadisi'nin ekolojik yapısını yok edecek

Maçka Demokrasi Parkı’ndan geçtiği için kamuoyunda tepki ile karşılanan Dolmabahçe Tüneli, Ortaköy’ü de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Kendi sınırları içinden geçen tünele karşı itiraz hakkını kullanan Beşiktaş Belediyesi, projenin Ortaköy Vadisi’nin ekolojik yapısını yok edeceğine ve trafiği kilitleyeceğine dikkat çekerek yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu talebi uygun bulmadı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri projesi için İstanbul Büyükşehir (İBB) tarafından hazırlanan planlar son haline getirilerek 26 Şubat 2018 tarihinde onandı.

Revize edilen planlar 31 Mayıs 2018-29 Haziran 2018 tarihleri arasında itirazlar için askıya çıkarıldı. Askı süreci içinde planlara itiraz eden Beşiktaş Belediyesi'nin başvurusu İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumunda gündeme alındı.

Beşiktaş Belediyesi'nin uyarılarda bulunduğu itiraz başvurusunda bu projenin doğal-yeşil alanlar üzerindeki yapılaşma baskısını arttıracağı vurgulandı. Projenin kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine aykırı olduğuna dikkat çekildi. Önerilen projenin Ortaköy Vadisi ve çevresinden geçen kısmında alt yapı ve trafik sorunlarını arttıracağı belirtildi. Ortaköy Vadisi'nin ekolojik dengeyi sağlayan doğal yapısı, çevresindeki mahalleleri kıyıya ulaştıran işlevsel yapısı ile bir kent parkı özelliği taşıdığı ifade edilerek “Projede yer alan tünellerin çıkış noktalarından birisi olması sebebi ile ciddi tahribatlara maruz kalacaktır” uyarısı yapıldı.

Fonksiyonlarını yitirecek

Bu uygulama ile kentte parçalanmadan bir bütün olarak kalmış nadir yeşil alanlardan biri olan ve kent parkı özelliği taşıyan Ortaköy Vadisi'nin ekolojik ve tüm işlevsel fonksiyonlarını yitireceğinin altı çizildi.

Beşiktaş'ın tarihi ve kültürel özellikleri içerisinde sayılan Beşiktaş Maçka Demokrasi Parkı ve çevre dokusunun bozulmasının da kaçınılmaz olacağı belirtildi. Tünel için yapılan alt ölçekli 1/1000'lik imar planında belirlenmesi gereken yapılanma koşullarına ilişkin karar alınmadığı, yapılanma hakkının birkaç müdürlüğün kararına bırakıldığı da kaydedildi.

Beşiktaş Belediyesi, bu tespitleri doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılarak itirazlarının işleme konulmasını istedi. Ancak Beşiktaş Belediyesi'nin İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumunda gündeme gelen itirazı oy çokluğu ile reddedildi.