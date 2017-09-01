Beşiktaş Belediyesi Hakkarili çocuklara çifte bayram yaşattı

Behçet DALMAZ / HAKKARİ, (DHA) - İSTANBUL Beşiktaş ve Hakkari Belediyelerinin ortaklaşa düzenledikleri \'Bayram Çocuk Festivali\' renkli görüntülere sahne oldu. Beşiktaş Belediye Başkanı CHP\'li Murat Hazinedar çocuklarla birlikte oyun oynarken, zor anlar yaşadı. Başkan Hazinedar, Kürtçe müzik eşliğinde vatandaşlarla halay çekti.

Beşiktaş Belediyesi ve Hakkari Belediyesi\'nin ilk kez bayramda ortaklaşa düzenledikleri ‘Bayram Çocuk Festivali’ne yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Dün geceyi Hakkari’de geçiren Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve beraberindeki heyet, Bayram namazını merkez Hacı Sait Camisi\'nde kıldıktan sonra kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Başkan Hazinedar, Belediyeye ait mezbahaneye geçerek aldığı 25 kurbanlık küçükbaş hayvanı kestirdi. Hazinedar, kesilen kurbanlıkların etlerini Hakkari’de maddi durumu iyi olmayan yoksul ailelere dağıtılmasını isterken, daha sonra Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan Engelliler Koordinasyon Merkezinin temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde davul zurnayla karışlanan Başkan Hazinedar ve CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, Engelliler Koordinasyon Merkezinin temel atma töreninde ilk harcı döktü.

BİNBİR NİMETTİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ

Temel atma töreninde konuşan Başkan Hazinedar, devleti yönetenlerin hataları nedeniyle devlete küsmemek gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Devleti yönetenlerin hataları yüzünden devlete kızılmaz, devlete küsülmez, Devlet bizim. Bir İmam Hatip müezzini yüzünden dine sövülebilir mi. Eleştirmek hakkımız. Ama devlet Hakkarili\'nin devleti. Devlet Diyarbakırlı’nın devleti, devlet Ordulu’nun devleti. Asıl olan şudur. Kişilerin ötesindedir devlet. Suriye ve Irak iyi bir örnektir. Bin bir nimettir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bu devlet Kürt kardeşlerimin devletidir, Türk kardeşlerimin devletidir. Evet ben anamdan doğarken Türk doğmuşum. Bu benim için ne bir avantajdır, ne de dezavantajdır. Birbirinizi sevmeden iman etmiş olamazsınız. Bu bayrağı Türkiye’nin her yerinde el birliğiyle sallayacağız. Unutmayın o bayrakta Kürt kardeşlerimizin de kanı var.\"

BAŞKAN HAZNEDAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yapılan konuşmanın ardından Engelliler Koordinasyon Merkezinin temeli atılırken, Başkan Haznedar ve beraberindekiler Aşağı Merzan Mahallesi’ndeki Şehir stadında kurulan oyun gruplarında oyun çocuklarla oyun oynadı. Çocukların arasında zor anlar yaşayan Başkan Haznedar, oyuncak zıp zıp’ın üzerine düştü. Şehir statında oyun oynamak için gelen yüzlerce çocuk tarafından \'En Büyük Başkan Bizim Başkan\' tezahüratları ile karşılananan Başkan Hazinedar, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde boyuna bağladığı puşu ile halay çekti. Hazinedar, kendisi için Aşık Veysel\'in \'Uzun İnce Bir Yoldayım\' türküsünü söyleyen bir kız çocuğu dikkatle dinlerken, başka bir kız çocuğu dayanamayıp gözyaşı döktü. Her iki kız çocuğuna sarılan Başkan Haznedar, Aşık Veysel’in dizelerinde bir dörtlük oyuyarak, Hakkari- Beşiktaş Belediyeleri arasındaki kardeşlik köprüsüne değindi.

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