Beşiktaş Belediye Başkanı'ndan protesto için inek keseceğini söyleyen yardımcısına: Kuyruğunu kestirmem

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Hollanda ineğini keseceğini söyleyince Başkan Murat Hazinedar'dan tepki gecikmedi. Başkan Hazinedar "Sevgili kardeşim, ne Hollanda'nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülkemizin iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem” dedi.

Birini keseceğini söylemişti

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik kriz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de gündemindeydi. Görüşmeler sırasında söz alan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Emirli’deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden birini keseceğini söylemişti. Sipahi, "Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin. Allah onları bildiği gibi yapsın" demişti.

"O ineğin kuyruğunu kurban ettirmem"

Posta gazetesinde yer alan habere göre, bu açıklamaya tepki gösteren Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yardımcısının açıklamasını soran bir takipçisine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Başkan Hazinedar takipçisine verdiği yanıtta, “Sevgili kardeşim, ne Hollanda'nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülkemizin iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem” dedi.