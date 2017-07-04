Beşiktaş Belediye Başkanı’na ‘özeleştiri’ çağrısı

Beşiktaş Belediye Meclisi Üyesi Sedef Çakmak, Murat Hazinedar’a Onur Haftası ile ilgili belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıma gösterdiği tepki için özeleştiri çağrısında bulundu.

KaosGL’de yer alan habere göre, Beşiktaş Belediyesi binasına 25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında gökkuşağı bayrağı asılmış ve belediyenin sosyal medya hesabından Onur Haftası ile ilgili paylaşım yapılmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye hesabından yapılan “Freddie Mercury’nin askerleriyiz” tweet’ini sildirmiş ve "Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize neden olamaz. İnancımız ve toplumsal yaşama bakışımız buna engeldir. Saygılarımla" ifadelerini içeren bir tweet paylaşmıştı.

Bugün Beşiktaş Belediye Meclis Toplantısında konuşan LGBTİ aktivisti, CHP Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Çakmak, bu süreci hatırlatarak, LGBTİ’lere yönelik sürdürülen nefret söyleminin “hassasiyet” olarak yorumlanamayacağına dikkat çekti.

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Çakmak’ın konuşmasının tamamı şöyle:

Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri ve bizleri dinleyen değerli vatandaşlarımız,

2003 yılından beri, demokrasilerde vazgeçilemez bir hak olan örgütlenme ve gösteri hakkını kullanarak son derece barışçıl bir şekilde, artık bir gelenek haline gelmiş Haziran’ın son pazarı yine LGBTİ+ler için tarihsel önemi olan Taksim İstiklal Caddesi’nde kutlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ve 2009 senesinden beri düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü son üç senedir AİHM içtihatları, gerek uluslararası sözleşmeler, gerek iç hukuktaki kanun ve anayasaya aykırı bir şekilde İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmaktadır. Bu yasaklara karşı demokratik hakların devletin kendi eliyle bile olsa hukuki temeli olmayan bir şekilde yasaklamasını asla kabul etmeyen LGBTİ+ler ise her türlü baskıya, şiddete ve tehdide rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini tüm yasaklara rağmen Taksim’de dağılarak ve dağıldıkları her yerde basın açıklamalarını okuyarak göstermişlerdir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye’de eskiden sorunsuz gerçekleşen Onur Yürüyüşlerine karşı son yıllardaki tahammülsüzlük aynı zamanda Türkiye’de gerileyen hak ve özgürlükler ortamının da bir göstergesidir. İstanbul Valiliği, son 3 senedir LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yasaklandığını belirttiği yazılı açıklamalarda her sene başka bir gerekçe öne sürmüştür. İstanbul Valiliği’nin bu seneki gerekçesi de "toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterilmesidir.” Valiliğin toplumun tepkisi diyerek sırtını dayadığı radikal gruplar, LGBTİ+lerin toplumsal barışa en ufak zarar vermeyen demokratik hak arayışları karşısında öfke kusan, katliam çağrısı yapan ve ne yazık ki bunu temelinde barış ve sevgi olan İslam dininin adını kullanarak yapan gruplardır. Bu grupların yaymış olduğu nefret söyleminin “tepki” “hassasiyet” diye hafifletilemeyeceğinin, bu nefret söyleminin ne kadar korkunç, kan donduran boyutlara ulaşabileceğini dün yıldönümünde yitirdiğimiz canlarını andığımız Madımak Katliamı gibi toplumsal travmalarımızdan biliyoruz.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın da gerektirdiği şekilde LGBTİ+ Onur Haftası’na son 3 senedir olduğu gibi bu sene de Beşiktaş Belediyemizce destek gösterilmek istenmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı’nın bilgisi dâhilinde LGBTİ+leri temsil eden Gökkuşağı Bayrağı’nın Belediye binamızdan asılması ve bu desteğin Belediyemizin sosyal medya hesaplarından duyurulmasıyla sosyal medya üzerinden Belediyemiz çeşitli radikal grupların hedefi haline gelmiştir.

Bu bahsedilen kesimlerin başlattığı linç ve savurduğu tehditler, “ciddi bir tepki” değil, kamuya karşı işlenmiş bir suçken normal işleyen demokrasilerde mahkemelerin anında müdahale edeceği bu ifadelere Beşiktaş Belediye Başkanı da farkında olarak ya da olmayarak arka çıkmış, hali hazırda toplumdaki önyargılar sebebiyle bu tarz nefret suçlarının hedefi olan LGBTİleri iyice hedef tahtasına oturtmuştur. Bu sene 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Belediyemizin düzenlediği festivalin aynı derecede hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde İstanbul Valiliği tarafından son anda iptal edilmesine karşı ilkeli tutumundan vazgeçmeyen Beşiktaş Belediye Başkanı’nı, Bu belediyenin halk tarafından seçilmiş bir meclis üyesi ve LGBTİ+ Hak Mücadelesi’nin sayısız sözcüleri ve savunucularından biri olarak, Mart 2014 Yerel Seçimler öncesinde imzalamış olduğu “LGBTİ-Dostu Belediyecilik” Protokol Metnine sadık kalmaya ve bu seneye kadar kendisine iletilen kuru gürültü tehditlere boyun eğmeden eşit vatandaşlık haklarını savunduğu LGBTİ+lere karşı da hukuksuz 19 Mayıs yasaklamasında gösterdiği aynı demokratik ve ilkeli tutumu takınmaya, gerekli gördüğü takdirde özeleştirisini kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum.

Ülkemizin içine sürüklendiği, kimsenin yarınını öngöremediği, bu ülkenin geçmişinden getirdiği yeterince travma yokmuş gibi, yeni travmaların ve yaraların oluşturulduğu; yaratılan baskı, haksızlık ve usülsüzlüklerin akılla, vicdanla, insanlıkla, hak ve hukukla açıklanamaz, toplumun ahlaki değer yargılarının alt üst edildiği bir ortamda, memleketin gidişatından endişe eden tüm yurttaşlarımızı da nasıl bir ülkede yaşamak istediklerini düşünmeye davet ediyorum. Adalet, eşitlik, barış ve hukukun üstünlüğünün mü tanındığı bir ülkede yaşamak istiyoruz yoksa baskı, zulüm, korku ve nefretin hüküm sürdüğü mü? Ülkemizin geçtiği bu tarihsel süreçte, toplumun her kesiminin çok ağır haksızlıklara, adaletsizliğe maruz kaldığı ve çaresizliğe itildiği bu ortamda bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşama arzusu ağır basan istisnasız herkesin seçiminin ne olacağı ortadadır.

CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun girişimiyle 19 gün önce başlatılan Adalet Yürüyüşü sadece biz CHPliler için değil, yıllardır herkes için adalet mücadelesini sürdüren tüm toplumsal gruplar için bir umut olmuştur. Hem CHP’nin bir üyesi olarak, hem de yıllarını LGBTİ+lerin adalet ve eşitlik mücadelesine adamış bir insan olarak ben de Adalet Yürüyüşü’nde yerimi alacağım. Yıllardır bu hak mücadelesini hem kişisel hayatlarında, hem de örgütlü mücadele şeklinde sürdüren tüm LGBTİ+ arkadaşlarımı da geniş katılımlı toplumsal uzlaşma seviyesine her geçen gün yaklaşan Adalet Yürüyüşü’ne dahil olmaya davet ediyorum.

Bu ülkede bir gün adalet LGBTİ+leri tehdit edenler için de gerekli olacaktır ve bizler onlar için de adaleti geçmişte olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

CHP Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Çakmak