Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yazdı: Tarihin büyük sorumluluğu tarihin büyük aktöründe

Rıza Akpolat

Beşiktaş Belediye Başkanı

Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi 97 yaşında; hepimiz için kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayı Milliye'nin, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve de elbette Kurtuluş ve Kuruluş Kongrelerinin bir bileşkesidir. Büyük Atatürk, o zamanki adıyla Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurarken iki temel hedef gözetmekteydi: İlki, bütün kurum ve kurallarıyla bir devlet inşa etme; ikincisi, toplumu bir arada tutacak, yani ulus olmayı sağlayacak birlikteliği kurmaktı. Bunlar, Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinin halkçı, sosyal demokrat bir çizgiye oturmasını da gerektirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu idealler ekseninde bağımsız ve özgür bir ülke ile burada kendini hür yurttaşlar olarak hisseden bir Türkiye için mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

CHP; ulus olma, bütün farklılıkları yurttaşlık temelinde bir arada tutma ve yeni bir ülkü ekseninde geleceğe yürüme çabasından hiçbir zaman vazgeçmedi. Dünyada ve ülkemizde sayısız ekonomik ve siyasi kriz oldu. Savaşlar, bölgesel çatışmalar, terör olaylarına tanıklık ettik ancak Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda sağlam, tutarlı bir pozisyon alan partimiz hiçbir zaman tarihin akışının yanlış tarafında olmadı. Gücün değil, haklının yanında durma iradesi; kendini kimsesiz hisseden herkesin evi olma iddiası, partimizi her zaman temiz kıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel sorumluluğu, ülke ve toplumu bir arada tutmaktır. Kurtuluş ve kuruluş sürecinde dağılmış bütün kimlikleri, siyasi gelenekleri toparlayan partimiz, bugün de uygulanan bütün yanlış politikalara karşı halkımızın en büyük umududur; bütün kimlik politikalarına, ayrımcı siyasete, ötekileştirmelere, dışlamalara, kamplaşmalara karşı en güvenli limandır. Zira CHP, kimliğine bakmaksızın her bir vatandaşın kendi hayatını özgürce ve onurlu bir şekilde yaşaması için mücadele etmektedir. Yanı başımızdaki coğrafyalarda etnik, mezhepsel çatışmalar ve ayrışmalar derinleşirken hâlâ ülke olarak çok ciddi bir biçimde buna karşı bir direnç gösterebiliyor, kırılmalar ve kopmalar yaşamıyorsak, bunda kurucu önderimiz Atatürk'ün yol göstericiliği son derece hayatidir.

Bugün de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ülkemizde herkesi kucaklayacak bir siyaseti egemen kılmanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin birliğini koruyacak, ulus ve toplum olma bilincini her düzeyde ayakta tutacak gücün partimizde olduğunu biliyoruz. Tarihin büyük sorumluluğu bir kez daha tarihin büyük aktörü olan Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Zira CHP, ayrı siyasi görüşlerin kendilerine ait ayrı Türkiyeleri olduğunu reddeder; hepimizin Türkiye'si için mücadele eder. Ekonomik ya da sosyal açıdan özgürlüğüne ve onuruna zarar verilen herkesin evi CHP'dir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bizim mücadelemiz bir Türkiye mücadelesidir.

31 Mart'ta kazanılan seçim ve hukuk yerle bir edilerek tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan tabloyu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak çok iyi okuyoruz. Halkımızın bizden beklentisini çok iyi biliyoruz. Kurucu liderimiz Atatürk'ün bize gösterdiği hedefe büyük bir inançla yürüyor; her bir vatandaşımızı dinliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, herkese eşit ve en iyi hizmeti götürme talimatını kararlılıkla yerine getiriyoruz.

Halkımızın bize duyduğu güven ve artan sevgisi bütün karamsarlıkları dağıtacak güçtedir. Hiç kimseyi kırmadan, incitmeden, asla ve asla hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeden gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımız yatağa aç girmesin, kadınlar şiddet görmesin, gençlerimiz geleceğe umutla baksın diye mücadele ediyoruz. Bu ülkeyi bir bütün olarak ayakta tutacak ve her bir vatandaşın onuruyla, müreffeh bir yaşam sürmesini sağlayacak tek güç Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir kez daha ulus olmanın, toplum olmanın, ortak bir geleceğe inanmanın heyecanını ve coşkusunu ülkenin her köşesine taşımamız zorunludur.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı her alanda bir yeniden inşa dönemi olmalıdır. Kurumlarına güven kalmamış, ayrıştırılmış ve gelecek güzel günlere olan heyecanını yitirmiş bir ülkeyi, halkı yeniden bir araya getirmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkemizin ikinci yüzyılına girerken ki misyonudur. 100 yılını devirecek cumhuriyeti, kusursuz bir demokratik sistemle buluşturmak bizim Türkiye'ye borcumuzdur. Bu birikim, bu cesaret, bu inanç her partilide bulunmaktadır. Bir kez daha bir bütün olarak ve de hep birlikte "güneşin sofrasına" eşit bir biçimde oturacağız…

Cumhuriyetin ve halkın partisinin 97. yılı kutlu olsun…