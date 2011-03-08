-BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, 20 Şubatta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında Beşiktaş Kongre Üyesi İsmail Cevahir'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdi. Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından ifadesine başvurulan Ünal'ın, 20 Şubat Pazar günü Fiyapı İnönü Stadı'nın tribününde şüpheli Cevahir'in kendisine yumruk atması ve hakaret etmesi dolayısıyla şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Ünal, adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.