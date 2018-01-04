Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar: Eşim ve oğluma da yurtdışı yasağı konuldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, verilen yalan ifadeler doğrultusunda hakkında FETÖ'den soruşturması açıldığını ileri sürüp eşi ve oğluna yurtdışı yasağı konulduğunu söyledi.

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Belediye başkanlığı görevi nedeniyle hakkında açılmış herhangi bir davanın bulunmadığını ileri süren Hazinedar sözlerine şöyle konuştu:

“Hayatımın hiçbir evresinde FETÖ ile ne avukat olarak, ne işadamı olarak, ne de siyasetçi hiçbir ilişkim olmamıştır. Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinde kabul alma imkanı olan evladım, oğlum hakkında yurtdışı yasağı konuldu. Onun yurtdışında okuma şansı elinden alındı. Darbe dönemlerinde bile aileler bu derece mağdur edilmedi.”

İçişleri Bakanlığı'nın CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdiği ortaya çıkmıştı.