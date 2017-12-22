Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, arbedenin ortasında kaldı

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtaları ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedenin ortasında kalan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İBB'nin zabıta aracının önüne geçerek, “Ben bu çalışmaya başladım ve bitireceğim. Benim buradan ölümü kazırsınız” dedi.

Nispetiye Caddesi'nde Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kaldırım yenileme çalışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi. Olay yerine gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle tartıştı.

Tartışma arbedeye dönüşünce Hazinedar da arada kaldı. Yaşanan arbedenin arasında kalan Hazinedar, İBB'nin zabıta aracının önüne geçerek, “Ben bu çalışmaya başladım ve bitireceğim. Benim buradan ölümü kazırsınız” ifadelerini kullandı.

"İBB kaldırım çalışmalarını engelliyor"

Polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Beşiktaş Belediyesi zabıta ekiplerini olay yerinden çeken Murat Hazinedar, kaldırım yenileme çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından engellendiğini iddia etti. ​

Hazinedar, Twitter hesabından, “Sayın @mevlutuysal_bsk, Beşiktaş’a 15 yıldır yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz fakat hizmetlerimiz İBB Zabıta ekipleri tarafından engelleniyor. İBB Yetkisinde olan ana arterlerde yeter ki milletimize hizmet edelim diyerek çalışma yapıyoruz ancak engellemelerle karşı karşıyayız” mesajını paylaştı.

"Her şey kamuoyunun gözü önüne serilmiştir"

Konuya ilişkin olarak Twitter'dan açıklamada bulunan Hazinedar, şunları söyledi:

"Beşiktaş, Etiler, Nisbetiye Caddesi'ndeki kaldırım yenileme çalışmalarımız İBB tarafından engellenmiştir. Halkımıza hizmet konusundaki kararlılığımız ve haklılığımız ile baş edemeyince TOMA ve Çevik Kuvvet ekiplerini göndererek bir devlet kurumu ile emniyet teşkilatımızı karşı karşıya getirmişlerdir. Hayatım boyunca devlet saygısını benimsemiş biri olarak bu durumu üzüntü ile karşıladım. Emniyet teşkilatımızı zor durumda bırakmamak adına kaldırım yenileme çalışmalarımızı şimdilik durdurmuş bulunmaktayız.

Her şey kamuoyunun gözü önüne serilmiştir, Hak doğrunun yanındadır. Beşiktaş halkına söz veriyorum o kaldırımlar yapılacak Beşiktaş halkımız istediği hizmeti alacak, bugünkü mücadelemizin nedeni buydu." (DHA)