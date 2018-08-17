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Spor

Beşiktaş, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Zafer KUMRU / ERZURUM (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olacak Beşiktaş, bugün akşam saatlerinde ilk antrenmanını yaptı

17 Ağustos 2018 23:01

Zafer KUMRU / ERZURUM (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olacak Beşiktaş, bugün akşam saatlerinde ilk antrenmanını yaptı.
UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK Linz takımıyla karşılaştıktan sonra sabah uçakla Erzurum\'a gelen Beşiktaş, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Antrenman saatine kadar otelde dinlenen Beşiktaş kafilesi 17.30\'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'nde Şenol Güneş yönetiminde koşu ve kondisyon çalıştı. Siyah beyazlıların 1.5 saat süren antrenmanında taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası siyah beyazlı futbolcular taraftarların özçekim isteklerini geri çevirmedi. Futbolcular, taraftarların sevgi gösterileri arasında oteline geçti. 
Pazar günü saat 19.15\'te Kazım Karabekir Stadyumu\'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş son çalışmasını cumartesi günü basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yüksek İrtifa Merkezi antrenman alanından detay 
- Antrenman

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