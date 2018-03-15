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Spor

Beşiktaş-Bayern Münih maçı Alman basınında

"Misafir kedi, mücadelenin 1 dakika durmasına sebep oldu"

15 Mart 2018 14:08

Alman basını, Bayern Münih'in 5-0'ın rövanşında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesini, "Favori şaşırtmadı" şeklinde yorumladı.

Abendzeitung gazetesi, "İlk maçta çeyrek finalin kapısını aralayan Bayern Münih, İstanbul'da çeyrek finali kutladı" ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca, Vodafone Park'taki coşkulu Beşiktaş taraftarından da övgüyle bahsederek, "Ateşli Beşiktaş taraftarı, güçlü rakipleri karşısında takımlarına büyük destek verdi. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ve futbolcular, Avrupa'nın en gürültülü stadına hayran kaldı" şeklinde yazdı.

Haberde, Heynckes'in 'Avrupa'da çok az sayıda stadyumda bulunan bir atmosfer' sözlerine de yer verilirken, Bayernli futbolcu Müller'in de, "Islık çaldıklarında kulak zarında baskı oluşuyor" ifadeleri kullanıldı.

Bild: "İstanbul'daki cehennemi Bayern soğuttu"

Alman Bild gazetesi de, "İstanbul'daki cehennemi Bayern soğuttu!" başlığını attığı haberde, "İlk maçta tur biletini kapan Bayern, İstanbul'da da kazanarak üst üste 7'nci kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi" yorumunu yaptı.

Bild gazetesi ayrıca, Thomas Müller'in takımı hakkındaki eleştirilerine geniş yer ayırdı. Haberde Müller'in, "İkinci yarıda çok top kaybettik. Tam olarak istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Tabii ki bunda da rakibimizin hırslı futbolu ve taraftarın inanılmaz baskısı da etkili oldu" sözlerine yer verildi.

Öte yandan, mücadelenin 50. dakikasında sahaya giren kedi de haberlere konu oldu. "Stadın özel konuğu" başlıklı haberde, "Misafir kedi, mücadelenin 1 dakika durmasına sebep oldu" denildi.

Bu arada Bayern Münih Kulübü de, sahaya giren kedi ile ilgili esprili paylaşımlarda bulundu.

(DHA)

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