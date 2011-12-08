-Beşiktaş basketbolda üst tura çıktı İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nda Beşiktaş, Rusya'nın Dinamo GUVD takımını 67-58 yenerek gruptan lider olarak bir üst tura çıktı. Mücadelenin ilk yarısı çekişmeye sahne olurken Dinamo GUVD, ilk çeyreği 18-17 önde geçti. Beşiktaş, 2. periyotta üstünlük kurarak skoru lehine çevirdi ve ilk yarıyı 39-33 önde tamamladı. Beşiktaş, grubundaki 6. ve son maçında Rus rakibini 67-58 yendi. Yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, grubunu lider olarak tamamladı. Salon: Beşiktaş Milangaz Hakemler: Dariusz Lenczowski (Polonya) xxx, Florin Grigoras (Romanya) xxx, Igor Poljansek (Hırvatistan) xxx Beşiktaş: Vandersloot xxx 12, Korstin xx 8, Jokic xx 13, Hoffman xxx 13, Yasemin Horasan xx 10, İlsu Darıcıoğlu xx 5, Tuğba Taşçı x 2, Korel Engin x 4 Dinamo GUVD: Mishkareva xx 2, Kolosovskaya xxx 24, Petrushina xx 10, Savina xx 8, Myasodova xxx 11, Potemina x 1, Gogiya x 2, Sokolovskaya x, Khoroshavina x 1. Periyot: 17-18 Devre: 39-33 3. Periyot: 54-47 5 Faulle Çıkan: 39.52 Vandersloot (Beşiktaş)