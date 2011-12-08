T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş basketbolda üst tura çıktı İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2011 23:22

-Beşiktaş basketbolda üst tura çıktı İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nda Beşiktaş, Rusya'nın Dinamo GUVD takımını 67-58 yenerek gruptan lider olarak bir üst tura çıktı. Mücadelenin ilk yarısı çekişmeye sahne olurken Dinamo GUVD, ilk çeyreği 18-17 önde geçti. Beşiktaş, 2. periyotta üstünlük kurarak skoru lehine çevirdi ve ilk yarıyı 39-33 önde tamamladı. Beşiktaş, grubundaki 6. ve son maçında Rus rakibini 67-58 yendi.  Yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, grubunu lider olarak tamamladı. Salon: Beşiktaş Milangaz Hakemler: Dariusz Lenczowski (Polonya) xxx, Florin Grigoras (Romanya) xxx, Igor Poljansek (Hırvatistan) xxx Beşiktaş: Vandersloot xxx 12, Korstin xx 8, Jokic xx 13, Hoffman xxx 13, Yasemin Horasan xx 10, İlsu Darıcıoğlu xx 5, Tuğba Taşçı x 2, Korel Engin x 4 Dinamo GUVD: Mishkareva xx 2, Kolosovskaya xxx 24, Petrushina xx 10, Savina xx 8, Myasodova xxx 11, Potemina x 1, Gogiya x 2, Sokolovskaya x, Khoroshavina x 1. Periyot: 17-18 Devre: 39-33 3. Periyot: 54-47 5 Faulle Çıkan: 39.52 Vandersloot (Beşiktaş)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24