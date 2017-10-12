Beşiktaş Başkent'te 3 puan peşinde  

2 maçta 5 puan gitti şimdi tek hedef galibiyet

Şenol Güneş rotasyon yapacak mı

3 futbolcu sarı kart sınırında

Şenol Güneş ve 3 futbolcunun cezası bitti

Gökhan Gönül ilk on bire dönüyor



ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği\'ne konuk olacak. Yarın akşam Ankara 19 Mayıs Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00\'de başlayacak.

2 MAÇTA 5 PUAN GİTTİ ŞİMDİ TEK HEDEF GALİBİYET

Süper Lig\'in son iki haftasında 5 puan kaybeden Beşiktaş\'ın tek hedefi Gençlerbirliği\'ni yenerek iki haftadaki puan kayıplarına son vermek. 6\'ncı haftada Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe\'nin karşısına çıkan Siyah Beyazlılar 5 kırmızı kartın çıktığı bu karşılaşmayı 2-1 kaybederek ligteki ilk mağlubiyetini almıştı. Bu maçın etkilerini çabuk atlatan Kara-Kartallar hemen 3 gün sonrasında Şampiyonlar Ligi\'nde Leipzig\'i 2-0\'la geçmesine rağmen Trabzonspor karşısında beklediğini bulamadı. Atiba, Quaresma ve Oğuzhan\'sız çıktığı Trabzonspor maçından beklediği sonucu alamayan Şenol Güneş\'in öğrencileri 2-2 biten karşılaşma ile son 2 maçta 5 puan kaybetti ve lider Galatasaray\'ın 5 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlılar bu sebeple Ankara\'da oynayacakları zorlu karşılaşmayı mutlaka kazanarak Galatasaray ile olan puan farkının daha da artmasına engel olmak hatta ezeli rakiplerinin olası puan kaybı halinde farkı 2\'ye indirmek amacında.

ŞENOL GÜNEŞ ROTASYON YAPACAK MI ?

Gençlerbirliği deplasmanından sonra Salı gecesi de Şampiyonlar Ligi\'nde Monaco deplasmanına çıkacak olan Siyah-Beyazlılarda akıllarda Şenol Güneş\'in yarın akşam rotasyon yapıp yapmayacağı sorusu var.

Geçen hafta 7\'si ilk on birde oynayan 10 oyuncuyu milli takımlara gönderen Şenol Güneş, taktik çalışmaları yedek ağırlıklı futbolcularla yaptı. Salı gecesi ve Çarşamba sabaha karşı biten Milli maçlardan dönmeye başlayan futbolcular takıma ancak bu gün katılacak. Eksikler yüzünden tam kadro çalışmanın sadece 1 idmanla sınırlı olması Şenol Güneş\'in taktikleri Lens, Negredo, Tolgay gibi isimlerin üzerinden kurmasına sebep oldu. Milli takımlara giden oyuncuların tamamına yakınının 2 maçta da ilk onbir oynaması ve yorgun dönmeleri tecrübeli hocanın yarın akşam rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Şili\'den bu akşam dönecek olan Medel\'in ise Ankara\'ya götürülmesi beklenmiyor.

Kalede Fabri ile maça başlayacak olan Güneş\'in defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner orta ikiliyi Atiba, Tolgay ve hücum hattını da Lens (Quaresma) , Talisca, Babel ve Negredo\'dan oluşturması bekleniyor.

3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş\'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, Gary Medel ve Dusko Tosic önceki maçlarda gördükleri 3 sarı karttan dolayı Gençlerbirliği karşılaşmasına ceza sınırına gelmiş olarak çıkacaklar. 4\'üncü haftada K.Karabükspor, 6\'ncı haftada Fenerbahçe ve geçen hafta Trabzonspor maçlarında sarı kart gören Caner Erkin\'in 3 sarı kartı bulunuyor. Dusko Tosic ise sarı kartlarını ilk hafta Antalyaspor, 2\'nci hafta Kasımpaşa maçlarında gördü. Tosic K.Karabükspor maçında 3\'üncü sarı kartını görmüştü ancak aynı mücadelede 2\'nci sarı kartını da görünce kırmızı kartla cezalandırıldığı için Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart 3\'üncü sarı kart olarak hanesine yazıldı.

Sarı kart konusundaki en hızlı isim Şilili oyuncu Gary Medel oldu. Medel ilk onbirde oynadığı A.Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarının 3\'ünde de sarı kart görerek sadece 3 maçta ceza sınırına geldi.

Her üç futbolcu da yarın akşam Gençlerbirliği karşısında görev alıp sarı kart görürlerse bir hafta sonraki M.Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.

ŞENOL GÜNEŞ VE 3 FUTBOLCUNUN CEZASI BİTTİ

Oldukça gergin geçen 6\'ncı haftadaki Fenerbahçe maçında kırmız kart gören 3 futbolcu cezalarını tamamladı ve teknik direktör Şenol Güneş\'in görev vermesi halinde Gençlerbirliği\'ne karşı forma giyecek.

Fenerbahçe maçında çift sarıdan kırmız kart gören Atiba, Oğuzhan ve Quaresma cezaları sebebiyle Trabzonspor maçında forma giyememişti.Cezaları biten üç oyuncu da tecrübeli teknik adamın yer vermesi halinde Gençlerbirliği\'ne karşı sahada olacak.Bu futbolculardan Atiba geçen hafta milli takıma gitmediği için kesin olarak oynayacak durumda.Şenol Güneş Quaresma ve Oğuzhan için kararını bu akşam yapılacak son taktik idmanda verecek. Yine aynı şeklide Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildiği için 1 maç ceza alan teknik direktör Şenol Güneş de Trabzonspor maçını tribünden takip etmişti. Cezasını tamamlayan tecrübeli hoca da Gençlerbirliği maçında takımının başında olacak.

GÖKHAN GÖNÜL İLK ONBİRE DÖNÜYOR

Trabzonspor maçının 2\'nci yarısında oyuna giren Gökhan Gönül de sakatlığını tamamen atlatmış ve fizik kondisyon olarak hazır duruma gelmiş vaziyette. Tecrübeli sağ bek yarın akşam ilk onirdeki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında sağ ayak kaval kemiğinden sakatlanan ve ameliyat olan tecrübeli sağ bek 3 haftadır sürdürdüğü idmanların sonunda ilk olarak geçen haftaki Trabzonspor maçının kadrosuna alınmıştı. 46\'ncı dakikada Medel\'in yerine oyuna dahil olan Gökhan oldukça hazır ve formda bir görüntü sergilemişti.

Öte yandan Ümit Milli Takımdan sakat dönen Orkan Çınar\'ın Acıbadem Fulya Hastanesi\'nde yapılan tetkikleri sonucu sağ kalça kasık adalesinde (Adductor Brevis) yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandıği belirtildi.