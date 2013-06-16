T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş başkanını seçiyor

Siyah-Beyazlılar'ın bugünkü seçimli olağan genel kurulunda Fikret Orman ve Serdal Adalı başkanlık için yarışacak

16 Haziran 2013 19:07

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, aidatını yatıran 11 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi saat 17.00'de bitecek, daha sonra sayım işlemleri başlayacak ve çıkacak sonuca göre Beşiktaş Kulübü'nün başkanı belli olacak.

Başkan adaylarının yönetim kurulu aday listeleri şöyle:

Fikret Orman:

Asil üyeler: Ahmet Nur Çebi, Ahmet Kavalcı, Umut Güner, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Melih Sami Esen, Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Faik Akdil, Erdal Torunoğulları.

Yedek üyeler: Erdal Karacan, Berkan Gocay, Emre Kocadağ, Hakan Özköse ve Ahmet Mete Vardar.

Sedar Adalı:

Asil üyeler: Murat Aksu, Mekki Başak, Nafi Güral, Mehmet Murat Akdoğan, Ali Vural Ak, Merdan Araz, Adem Yılmaz, Doğan Küçükemre, Uğur Fora, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Mehtap Mutluşah Ferah, Süleyman Eren, Cem Sert, Ahmet Kocaadam ve Arslan Selim Yeğen.

 

ETİKETLER

beşiktaşbaşkanseçimserdar adalıfikret orman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24