Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, aidatını yatıran 11 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi saat 17.00'de bitecek, daha sonra sayım işlemleri başlayacak ve çıkacak sonuca göre Beşiktaş Kulübü'nün başkanı belli olacak.

Başkan adaylarının yönetim kurulu aday listeleri şöyle:

Fikret Orman:

Asil üyeler: Ahmet Nur Çebi, Ahmet Kavalcı, Umut Güner, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Melih Sami Esen, Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Faik Akdil, Erdal Torunoğulları.

Yedek üyeler: Erdal Karacan, Berkan Gocay, Emre Kocadağ, Hakan Özköse ve Ahmet Mete Vardar.

Sedar Adalı:

Asil üyeler: Murat Aksu, Mekki Başak, Nafi Güral, Mehmet Murat Akdoğan, Ali Vural Ak, Merdan Araz, Adem Yılmaz, Doğan Küçükemre, Uğur Fora, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Mehtap Mutluşah Ferah, Süleyman Eren, Cem Sert, Ahmet Kocaadam ve Arslan Selim Yeğen.