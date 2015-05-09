Beşiktaş Başkanı'ndan Zarrab açıklaması: Kimin haram kimin helal kazandığını tespit edemem

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı işadamı Reza Zarrab'a Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'dan 1.2 milyon liraya loca verilmesine yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "Ben kimin haram kimin helal kazandığını tespit eden kurum da değilim. Ben sadece Beşiktaş'ın başkanıyım. Daha önce tanımadığım etmediğim bir kişi. Beşiktaşlı olduğunu söyledi loca almak istedi. Loca almak istemiş arkadaş, bizde satmışız" dedi.

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısından konuşan Orman'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

‘Ben kimin helal kimin haram kazandığını tespit edemem'

Gelelim Reza Zarrab konusuna. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, iş adamı olsun çaycı olsun her kesimden taraftarlarımız var. Bizim elimizde yalan makinası yok. Karşımızdaki ne derse ona inanırız.



Biz rakiplerimizin stadyumları bittiği halede satamadığı localardan 146'sından 145'ini satmışız. Ben Vergi Dairesi başkanı değilim. Ben kimin haram kimin helal kazandığını tespit eden kurum da değilim. Ben sadece Beşiktaş'ın başkanıyım.



Daha önce tanımadığım etmediğim bir kişi. Görüşmek istedi 'buyursun görüşelim' dedim. Beşiktaşlı olduğunu söyledi loca almak istedi. Loca almak istemiş arkadaş, bizde satmışız... Ne yapmışız biz? Diyorlar ki Fenerbahçeli... Yahu bana 'Beşiktaşlıyım' dedi. Ben nereden bileyim?