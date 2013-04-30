Beşiktaş Başkanı'na göre İnönü'de yaşananlar 'kaza'

İnönü Stadı'nda geçtiğimiz hafta sonu yaşanan taraftara demir coplu dayak olayı Beşiktaş'ı karıştırmış ve dün Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran istifa etmişti. Bugünse Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaşananlar hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Orman basın toplantısında yaşanan olayın organize bir iş değil 'kaza' olduğunu iddia etti. Orman ayrıca kendisine ve yönetim kuruluna eleştirilerde bulunan yönetici Levent Erdoğan'a da istifa çağrısı yaptı.

Fikret Orman'ın basın toplantısında öne çıkan satır başları şu şekilde;

'Tamer'in istifasını almadım, kendisi verdi'

Beşiktaş'ın pazar günü yeni anayasasını yapacağız. Ancak hafta sonu yaşanan olaylar gündemi tüzüğün önüne geçirdi.

Ben aday olduğum 2004 senesinde de, Başkan olduğum gün de yanımda olan kişi Tamer Kıran arkadaşımızdır. Tamer gerçekten eğitimi ve Beşiktaş'a verdikleriyle önemli bir isimdir.

Benim, Tamer'in istifasını aldığım haberleri yalandır. Tamer istifasını kendisi vermiştir. Tamamıyla kendi fikridir. Kendi iradesiyle istifa etti. Bu yaşanan, ben ve arkadaşlarım açısından normal bir istifa değildir. Çok üzüntülüyüm. İki açıdan üzüntülüyüm; Tamer ve ailesi üzüldüğü için ve yaşanan olayların vehameti için.

'Yaşanan olay organize değil, sadece kaza'

Yaşanan olayın savunulacak bir yanı yok. Zaten biz de savunan pozisyonda değiliz. Benim hayat felsefemde bunlar, direk olarak karşısında durduğum şeylerdir. Bu yaşanan organize bir iş değildir. Sadece bir kazadır. Yaşanan olayın elle tutulacak bir yanı yok. Beşiktaş yönetim kurulu ve camisı olarak bu olayı kınıyoruz. Bu olayı örtmeyeceğiz; gittiği yere kadar üzerine gideceğiz. Mahkemeye başvuracağız. Allah'tan dileğim bir daha bizim stadımızda bu yaşananların yaşanmamasıdır.

Tamer Kıran'ın istifasını yönetim kurulunu toplayarak tartışacağız.

Levent Erdoğan'a istifa göndermesi

Kamuoyu önüne çıkıp, yönetim kurulu önüne çıkıp kendini kandırılmış olarak hisseden kişi ya da kişiler derhal istifa etmelidir.

Seçimle ilgili bir hesabı olan varsa tüzüğün izin verdiği isimler aday olabilir. Beşiktaş'ta her şey iyiye gitmeye başlayınca, Beşiktaş'ın iç hesaplaşmalarının tüzük üzerinden yapılması samimiyetsizliktir.

Bundan sonra Beşiktaş'ta kimseye Süleyman Abi'ye her yetkinin verilmesi gibi yetki verilmeyecektir. Oyuncu transfer edip Beşiktaş'ı borçlandırma dönemi sona ermiştir. Beşiktaş'ta herkes başkanlıktan geldiği gibi gitmesini bilmelidir.

'Kapalı kapılar ardında konuşmayın'

2005'ten beri çalışma yapıyoruz. Tüzüğü değiştirmek istememizin tek amacı, Beşiktaş'ın hür irade ile yönetilmesini sağlamaktır. Genel kurulun Mayıs ayına alınmasının nedeni, masraf yapılmadan evvel, Beşiktaş yönetimi kurulun önüne bütçe sunmalı, tüm branşları içeren bir sunum yapmalı. Şubat ayında bir bütçe verildiğinde bir anlamı olmuyor. Yani borçlanmadan önce onay alınmalı.

UEFA lisansi icin gidip noterden BJK'nin tüm vergi borclari için kişisel olarak kafelet verdim. Durumu düzelttik. Gidip vergi borçları altına kişisel kefaletini koyan biri için kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar yazıldı.

Yüreği Beşiktaş için atan insanlar 1 sene evvel neredeydi? Kapalı kapılar ardında, restoranlarda konuşmayın. Gelin Beşiktaş Genel Kurulu'na orada konuşun.

'Levent Erdoğan'dan istifasını bugün bekliyorum'

Benim istifa konusunda ismini andığım kişi Levent Erdoğan'dır. İsmen de söylüyorum. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri görev aldıkları zaman iş yaparlar. Bir kenarda oturmazlar. Biz kendisini kandırmışız. Kandırılmışsa istifa etmeli. Hemen bugün kendisinden istifasını bekliyorum.

'Yönetim aleyhinde bağıran taraftarların dövdürülmesi değil'

Bunların hepsi palavra. Yani yönetim kurulunu dağıtacağımız, yeni yönetim kurulu yaptığımız gibi. İkinci olarak şuynu söylemek istiyoruım, biz de taraftarız. İnanın ki Tamer Kıran da bu olaylara en çok üzülen kişidir. Bu olaylar daha önce olduğu gibi organize yapılmış, tribüne içeri adam sokulmuş, yönetim karşıtı taraftarların dövdürülmesi olayı değildir. Kesinlikle böyle bir şey değildir. Biz ne gerekiyorsa, bu konunun açığa çıkması için elimezden ne geliyorsa yapacağız.