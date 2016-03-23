Beşiktaş Başkanı: Yeni statta 3 maçta gelecek 10 milyon dolarlık gelir, eski stattaki bir sezonluk gelire eşit

Vodafone Arena'nın 11 Nisan'da kesin olarak açılacağını dünkü basın toplantısında duyuran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni stadın rakipleri için çok zorlu olacağını söyleyerek "Beşiktaşlılar şampiyonluğa giden takımlarını keyifle izleyecek" dedi. Annesinin ve Beşiktaşlıların duaları ile buralara geldiklerini ifade eden Orman " Yüce rabbimize hep dua ettik ve karşılığını aldık. İnanırsan her şeyi yaparsın.Bu statta Allah bize nice nice şampiyonluklar ve kupalar nasip etsin” dedi.

Beşiktaş taraftarlarının sezon başındaki kombinelerinin Vodafone Arena'da oynanacak üç maç için geçerli olmayacağına ilişkin de Başkan Orman “UEFA protokolü gelir planlamasında ikinci yarıya statta başlayacaktık. Hesap tutmadı. Sponsor ve bilet gelirleri ile 3 maçtan 10 milyon dolar gelecek. Bu eski stadın bir yıllık gelirine denk” dedi

Habertürk'ten Kartal Yiğit ve Cem Akyüz'ün soruların yanıtlayan (23 Mart 2016) Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

İnanırsan her şeyi yaparsın

“Buralara annemin, Beşiktaşlılar’ın duaları ile geldik. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Bu işlerde manevi duygular çok önemlidir. Yüce rabbimize hep dua ettik ve karşılığını aldık. İnanırsan her şeyi yaparsın. Artık Beşiktaşlılar’ın rahat rahat maç izleyeceği modern bir statları var. Bu statta Allah bize nice nice şampiyonluklar ve kupalar nasip etsin. Daha ilk kazmayı vurmadan eleştiri almıştık. ‘Yıkmayın’, ‘Yenisini bir daha yapamazlar’, ‘Stat elimizden gider’ eleştirileri bile vardı. Ben hepsine karşı çıkarak tarihi ve bir o kadar da riskli bir karar aldım. Bu işi bitireceğimize inanıyordum. Hiçbir zaman hayal satmadık. Bu proje bütün yönetimin başarısıdır. Tabii ki Umut Güner, Ahmet Nur Çebi gibi arkadaşlarım bana işin içinde oldukları için daha çok yardım ettiler. Allah herkesten razı olsun. Burası bütün Beşiktaşlılar’ın evi. İnşallah 11 Nisan’da maçımızı burada oynayarak yola koyulacağız”

"UEFA ile yapılan protokolde ikinci yarıyı stadımızda oynayacağız demiştik ve buna göre gelir planlaması yapmıştık. Ancak stat maalesef yetişmedi. Kalan 3 maçta yapacağımız bilet satışları ve sponsorluklarla beraber toplam 10 milyon dolar (30 milyon TL) gelir elde edeceğiz. Bu gelir, UEFA protokolü gereği bizim için çok önemliydi. Şunun da altını çizmek istiyorum. Eski stadın yıllık geliri 10 milyon dolardı. Beşiktaş artık Vodafone Arena’da 3 maçta bir yıllık gelir yaratan bir kulüp haline geldi”

Rakipler için zorlu günler başlıyor

“Buranın dolmasını hayal bile edemiyorum. Akustik olarak da inanılmaz bir stat. Rakipler için zor günler başlıyor. Beşiktaşlılar şampiyonluğa giden takımlarını burada keyifle izleyecek”

"Bu statta her tribünden en iyi şekilde maç izlenecek. Hatta şunu açıkça söyleyebilirim ki, köşelerde daha iyi bir açı bile söz konusu. Her keseye uygun koltuklar olacak”

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