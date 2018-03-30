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Spor

Beşiktaş Başkanı Orman'dan TJK Başkanı Adalı'ya ziyaret

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Jokey Kulübü'nün Şubat ayında yapılan Olağan Genel Kurulu'nda ikinci kez TJK başkanlığına seçilen kulübün eski asbaşkanı Serdal Adalı'ya tebrik ziyaretinde bulundu

30 Mart 2018 20:41

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Jokey Kulübü\'nün Şubat ayında yapılan Olağan Genel Kurulu\'nda ikinci kez TJK başkanlığına seçilen kulübün eski asbaşkanı Serdal Adalı\'ya tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Orman\'ın yanı sıra Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı Umut Güner, Pazarlama, Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse, İletişimden Sorumlu Üye Candaş Tolga Işık, Transfer Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.

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