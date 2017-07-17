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Spor

Beşiktaş Başkanı Orman'dan Çin'e ziyaret

Fikret Orman, görüşmenin ardından Şanghay Futbol Federasyonu Direktörü Junwei Zhu'ya forma ve nazarlık verdi

17 Temmuz 2017 15:20

Yeni sezon hazırlıklarının bir bölümünü Çin'de yapacak olan Beşiktaş'ta, ilk yolcu Fikret Orman oldu. Başkan Orman, kurmaylarıyla birlikte Şanghay Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Beşiktaş Kulübü tarafından Orman'ın ziyaretine yönelik yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Fikret Orman, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanlarımız, Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Şanghay Futbol Federasyonu Direktörü Junwei Zhu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarette iki ülke arasında futbol alanında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.

Başkanımız Fikret Orman, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Çin'de gördükleri ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Çin'le Türkiye arasında sporun önemli bir köprü olacağını ifade eden Orman, "Türkiye'den ilk defa bir kulüp Çin'e geliyor. Çin'e Beşiktaş'ın gelişi büyük yankı uyandırdı. Bu yıl sadece bir maç yapacağız. Önümüzdeki dönemde daha uzun soluklu planlarımız olacak. Dünya takımı olma yolunda attığımız bu ilk adım Çinli yetkililerle yaptığımız ziyarette karşılıklı fikir alışverişiyle daha da somutlaştı" dedi.

Görüşmenin ardından Fikret Orman, Zhu'ya Beşiktaş forması ve siyah beyaz nazarlık hediye ederken, Zhu da Başkanımıza Futbol Federasyonu'nun şiltini ve bayrağını verdi."

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